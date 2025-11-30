भेटायो र हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सबीच सहकार्य

काठमाडौँ
नेपालको अग्रणी होम–आधारित सेवा प्लेटफर्म, भेटायो इंक प्रालिले आफ्ना विशेषज्ञ फ्रील्यान्स सेवा प्रदायकको सुरक्षा र हितको लागि महत्वपूर्ण कदम उठाउँदै हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड (एचइआइ)सँग साझेदारी गरेको छ । एचइआइ नेपालको विश्वसनीय गैर–जीवन बीमा कम्पनीमध्ये एक हो, जसले भरपर्दो र व्यापक बीमा समाधान प्रदान गर्दै आएको छ ।
यस साझेदारीमार्फत, भेटायोले आफ्नो एपमार्फत काम गर्ने सबै सेवा प्रदायकको लागि दुर्घटना बीमा कवरेज सुरु गरेको छ । यस पहलले ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्न जाने हरेक पेशेवरलाई अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान गर्नेछ र भेटायोको आफ्नो कार्यबलप्रतिको प्रतिबद्धतालाई अझ मजबुत बनाउनेछ भन्ने कम्पनीले विश्वास लिएको छ ।
भेटायोले आफ्नो सेवा विस्तारको लक्ष्यको पछाडि महत्त्वपूर्ण रुपमा रहेका सेवा प्रदायकलाई केन्दमा राखेको छ । दुर्घटना बीमा उपलब्ध गराएर हामी चाहन्छौं कि हाम्रा प्रदायक सुरक्षित रहुन् र आफ्नो करियर विकास गर्न उत्साहित” रहुन् भन्ने चाहाना रहेको भेटायोका सह–संस्थापक, रोचन मान महर्जनले उल्लेख गर्नुभयो ।
यो सहकार्यले भेटायोका सेवा प्रदायकको आत्मविश्वास मात्र बढाउँदैन, नेपालमा सेवा उद्योगमा नयाँ मापदण्डसमेत तय गर्दछ, जहाँ कामदारको सुरक्षा, सम्मान र कल्याणलाई प्राथमिकता दिइन्छ ।
भेटायोले हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सलाई यसको समर्थन र पहल सफल बनाउन योगदान पुर्याएकोमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछ । दुवै संस्थाको लक्ष्य नेपालमा विश्वासिलो, जिम्मेवार, र आम मानिस–केन्द्रित सेवा को वातावरण निर्माण गर्नु हो ।
