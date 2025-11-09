गल्छीमा बोलेरोले ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु

धादिङ ।

पृथ्वी राजमार्ग अन्तरगत धादिङको गल्छी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ माझटारमा बोलेरो गाडीले ठक्कर दिँदा  सोही  स्थानका एक जनाकाे मृत्यु भएको छ ।

काठमाडौंबाट गजुरीतर्फ आउँदै गरेको बा.प्र. ०१-०२७ च. ०३४० नं.को बोलेरोले स्थानिय ७० वर्षीय यज्ञराज अधिकारीलाई ठक्कर दिँदा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक प्रकनश दहालले जानकारी दिए ।

ठक्कर दिने बोलेरो गाडी भाग्दा बेल्खु पुलमा दुर्घटनामा परेको छ ।

दुर्घटना पछि आक्रोशित स्थानीयले केही बेर पृथ्वीराजमार्ग अवरुद्ध पारेपनि राजमार्गको  अवरोध हटेको प्रहरीले जनाएको छ ।

