राहदानीको हाहाकार, भण्डार रित्तिँदै जाँदा एक तिहाइ कटौती

काठमाडौं ।
परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागले समयमा नै ध्यान पु¥याउन नसक्दा राहदानी वितरणमा समस्या देखिन थालेको छ । राहदानी भण्डार रित्तिँदै जान थालेपछि राहदानी नै हाहाकार हुने र त्यसको मारमा सर्वसाधारण नागरिक पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
राहदानी विभागले भण्डार रित्तिँदै गएपछि राहदानी वितरणमा एकतिहाइले कटौती गरेको छ । देशभरमा गरी दैनिक ५ देखि ६ हजारसम्म वितरण हँुदै आएको राहदानी मंगलवारदेखि मुस्किलले १५ सयदेखि २ हजार मात्रै वितरण हुन थालेको छ ।
विभाग, जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रशासन र विदेशी नियोगबाट दिनमा ५–६ हजारप्रति राहदानी वितरण हुँदै आएकामा मंगलवारदेखि दुई हजार प्रतिभन्दा कम संख्यामा वितरण हुन थालेको छ । राहदानी पुस्तिकाको अभाव हुँदै गएपछि विभागले त्यसरी कटौती गरेको हो । जसका कारण सर्वसाधारणले राहदानी पाउन अब कैयौं दिन कुर्नुपर्ने भएको छ । विभागले निश्चित संख्यामा कोटा निर्धारण गर्न थालेको छ ।
विभागका अनुार विभागसँग अब १ लाख ७३ हजार प्रति राहदानीमात्रै मौज्दात छ । राहदानी खरिदका लागि विभागले नयाँ आपूर्तिकर्तासँग गत साउनमा गरेको सम्झौताअनुसार ११ फागुनबाट मात्र आपूर्ति हुने भएकाले फागुनसम्म सेवाग्राहीले समस्या भोग्नुपर्ने छ । विभागले अब अत्यावश्यक पर्नेहरूका हकमा मात्रै राहदानी दिन सक्ने अवस्था आएको बताएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागले समयमा नै ध्यान नदिँदा राहदानी बाहकहरूले पनि ड्राइभिङ लाइसेन्सकै जस्तो पीडा भोग्न बाध्य हुने अवस्था आएको छ । लाइसेन्स पाउन वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ । यसरी नै राहदानी पाउन पनि महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न विवादका बाबजुद राहदानी खरिदका लागि जर्मनी कम्पनी भेरिडासलाई राहदानी छपाइसम्बन्धी ६ अर्ब ११ करोडको मुख्य ठेक्का दिएको थियो भने जर्मनीकै अर्को कम्पनी म्युहलबाउर आइडी सर्भिसले १ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का पाएको थियो । यसरी ठेक्का पाएका दुइटै कम्पनीले जेन–जी आन्दोलन र यसले सिर्जना गरेको अन्योलताका कारण आफ्नो कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसक्दा उनीहरूले तोकिएको समयमा राहदानी ठेक्कासम्बन्धी काम सम्पन्न गर्न नसक्ने देखिएको र यसका कारण पनि राहदानीको हाहाकार भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
ती कम्पनीले फागुनअघि राहदानी उपलब्ध गराउन नसकिने बताएकाले पनि फागुनसम्म राहदानीको हाहाकार नै हुने देखिएको हो ।राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले इमरजेन्सीमा केही राहदानी खरिद गरेर ल्याएर भने पनि सेवाग्राहीलाई समयमा नै राहादानी उपलब्ध गराउने प्रयास गरिएको बताउनुभयो । उहाँले राहदानीको अभाव नहुन विभिन्नखाले वैकल्पिक उपायहरूको खोजी गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
