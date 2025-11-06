नेपालका पहाडी भूभागमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना

काठमाडौँ ।
पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको आंशिक प्रभावका कारण नेपालका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली र हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार हाल बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा छ।
आज दिउँसो देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहने र कोशी, गण्डकी तथा कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षासहित हिमपात हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज राति पनि कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहने र बाँकी क्षेत्रमा मौसम सफा रहने महाशाखाले जनाएको छ।
