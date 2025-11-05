ला.प.से. र मा.प.से.सेवन गरी सवारी चलाउने ९ जना चालक पक्राउ

काठमाडौं ।

काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा भएको चेकिङका क्रममा लागुऔषध (ला.प.से. र मादक पदार्थ (मा.प.से.) सेवन गरी सवारी साधन चलाउने नौ जना चालक ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।

मिति २०८२ कार्तिक १९ गतेको चेकिङका क्रममा लागुऔषध सेवन गरी सवारी चलाउने ४ जना र मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने ५ जना चालक पक्राउ परेका हुन्। नियन्त्रणमा परेकामध्ये मादक पदार्थ सेवन गरी सार्वजनिक भाडाका सवारी चलाउने २ जना, विद्यालय बसका चालक २ जना र माइक्रो बसका चालक १ जना छन्। त्यस्तै लागुऔषध सेवन गरी भाडा बस चलाउँदै आएका ४ जना चालक पनि पक्राउ परेका हुन्।

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक नरेश राज सुवेदीका अनुसार नियन्त्रणमा परेका चालकहरूलाई आवश्यक कानूनी कारबाहीका लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाइएको छ।

