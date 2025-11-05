नेपालमा पश्चिमी वायुको प्रभाव, पहाडी र हिमाली भू-भागमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना

काठमाडौँ ।

नेपालमा हाल पश्चिमी वायुको प्रभाव सक्रिय रहेकाले देशका विभिन्न स्थानमा बदली र वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामान्यतया बदली रही बाँकी भू-भागमा आंशिक बदली देखिएको छ।

आज दिउँसो लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भू-भागमा हल्कादेखि मध्यम वर्षासहित हिमपात हुन सक्ने तथा बाँकी प्रदेशका केही पहाडी भागमा हल्का वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई क्षेत्रमा पनि एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षा हुन सक्ने महाशाखाले जनाएको छ।

आज राति बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलगायतका पहाडी क्षेत्रमा पनि सामान्यतया बदली रही केही स्थानमा हल्का देखि मध्यम वर्षासहित हिमपात हुने सम्भावना रहेको छ। मौसमविद्हरूले आवश्यक सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन्।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2025 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com