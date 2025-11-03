यी हुन् भदौ २३ र २४ को जेन-जी आन्दोलनमा शहीद घोषणा भएका शहीदहरु

१ बुद्धिबहादुरतामाङ किर्तिपुर-२काठमाडौं

२ सन्तोषबिश्वकर्मा बेलका-४उदयपुर

३ सुलभराज श्रेष्ठ नेपालगञ्ज-१बाँके

४ श्रीयमचौलागाई बेलबारी-११मोरङ

५ ईस्वतबहादुर अधिकारी का.म.पा-११ काठमाडौं

६ आयुषथापा नेपालगन्ज-१बाँके

७ गौरबजोशी धनगढी-५कैलाली

८ योगबहादुर श्रेष्ठ बारविसे-६सिन्धुपाल्चोक

९ माधवसारू मगर भूमिकास्थान-४अर्घाखाँची

१० बिमलबाबु भट्ट बारपाकसुलिकोट-५ गोरखा

११ असहावआलम ठकुराई विरगंज-१२पर्सा

१२ सौरनकिशोर श्रेष्ठ बाग्लुङ-४बाग्लुङ

१३ सुभाषकुमार बोहरा खप्तडछान्ना-७बझाङ

१४ रसिकखतिवडा खत्री पनौति-१०काभ्रे

१५ बिनोदमहर्जन ललितपुर-७ललितपुर

१६ दिलनारायण तामाङ तिमाल-७काभ्रे

१७ योगेन्द्रन्यौपाने गोलान्जोर-१सिन्धुली

१८ अभिषेक श्रेष्ठ इनरुवान.पा-६ सुनसरी

१९ मोहनसरदार इटहरी-१४सुनसरी

२० छत्रमानकुथुमी पाख्रिबास-२धनकुटा

२१ ओझनबुढा स्वामिकार्तिकखापर-२ बाजुरा

२२ साजनराई धरान-२२सुनसरी

२३ अनिशपराजुली पालुङटार-३गोरखा

२४ सारकुमारराई चौदन्डीगढी-३उदयपुर

२५ अर्जुनभट्ट गण्डकी-४गोर्खा

२६ धिरजश्रेष्ठ तादी -३ नुवाकोट

२७ देवकुमार सुवेदी लालबन्दी-५सर्लाही

२८ उमेशमहत चौतारासाँगाचोकगढी-८ सिन्धुपाल्चोक

२९ प्रविणकुलुङ सिलिचुङ-३संखुवासभा

३० निखितागौतम कालिका-८चितवन

३१ अभिषेकचौलागाई शैलुङ-४दोलखा

३२ बिजयचौधरी लहान-१५सिरहा

३३ भिमराज धामी दुर्गाथली-१बझाङ

३४ निरजपन्त दशरथ – ६ बैतडी

३५ दीपकसिंह साउद शिवनाथ-२बैतडी

३६ शुभराजबलामी श्रेष्ठ ककनी-१नुवाकोट

३७ ज्ञानिन्द्रसेढाई अर्जुनधारा-११झापा

३८ दिनेशराजवंशी अर्जुनधारा-8झापा

३९ कमलभण्डारी हिलिहाङ-२पाँचथर

४० दिपेशसुनुवार तिनपाटन-६सिन्धुली

४१ महेशबुढाथोकी विगु-३दोलखा

४२ लच्छुमानराई पञ्चकन्या-२नुवाकोट

43 मिलन राय दुधौली-८सिन्धुली

44 अमृत गुरुङ रुपा-५कास्की

45 उत्तम थापा लेकाम-३दार्चुला

