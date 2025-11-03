यी हुन् भदौ २३ र २४ को जेन-जी आन्दोलनमा शहीद घोषणा भएका शहीदहरु

१ बुद्धिबहादुरतामाङ किर्तिपुर-२काठमाडौं
२ सन्तोषबिश्वकर्मा बेलका-४उदयपुर
३ सुलभराज श्रेष्ठ नेपालगञ्ज-१बाँके
४ श्रीयमचौलागाई बेलबारी-११मोरङ
५ ईस्वतबहादुर अधिकारी का.म.पा-११ काठमाडौं
६ आयुषथापा नेपालगन्ज-१बाँके
७ गौरबजोशी धनगढी-५कैलाली
८ योगबहादुर श्रेष्ठ बारविसे-६सिन्धुपाल्चोक
९ माधवसारू मगर भूमिकास्थान-४अर्घाखाँची
१० बिमलबाबु भट्ट बारपाकसुलिकोट-५ गोरखा
११ असहावआलम ठकुराई विरगंज-१२पर्सा
१२ सौरनकिशोर श्रेष्ठ बाग्लुङ-४बाग्लुङ
१३ सुभाषकुमार बोहरा खप्तडछान्ना-७बझाङ
१४ रसिकखतिवडा खत्री पनौति-१०काभ्रे
१५ बिनोदमहर्जन ललितपुर-७ललितपुर
१६ दिलनारायण तामाङ तिमाल-७काभ्रे
१७ योगेन्द्रन्यौपाने गोलान्जोर-१सिन्धुली
१८ अभिषेक श्रेष्ठ इनरुवान.पा-६ सुनसरी
१९ मोहनसरदार इटहरी-१४सुनसरी
२० छत्रमानकुथुमी पाख्रिबास-२धनकुटा
२१ ओझनबुढा स्वामिकार्तिकखापर-२ बाजुरा
२२ साजनराई धरान-२२सुनसरी
२३ अनिशपराजुली पालुङटार-३गोरखा
२४ सारकुमारराई चौदन्डीगढी-३उदयपुर
२५ अर्जुनभट्ट गण्डकी-४गोर्खा
२६ धिरजश्रेष्ठ तादी -३ नुवाकोट
२७ देवकुमार सुवेदी लालबन्दी-५सर्लाही
२८ उमेशमहत चौतारासाँगाचोकगढी-८ सिन्धुपाल्चोक
२९ प्रविणकुलुङ सिलिचुङ-३संखुवासभा
३० निखितागौतम कालिका-८चितवन
३१ अभिषेकचौलागाई शैलुङ-४दोलखा
३२ बिजयचौधरी लहान-१५सिरहा
३३ भिमराज धामी दुर्गाथली-१बझाङ
३४ निरजपन्त दशरथ – ६ बैतडी
३५ दीपकसिंह साउद शिवनाथ-२बैतडी
३६ शुभराजबलामी श्रेष्ठ ककनी-१नुवाकोट
३७ ज्ञानिन्द्रसेढाई अर्जुनधारा-११झापा
३८ दिनेशराजवंशी अर्जुनधारा-8झापा
३९ कमलभण्डारी हिलिहाङ-२पाँचथर
४० दिपेशसुनुवार तिनपाटन-६सिन्धुली
४१ महेशबुढाथोकी विगु-३दोलखा
४२ लच्छुमानराई पञ्चकन्या-२नुवाकोट
43 मिलन राय दुधौली-८सिन्धुली
44 अमृत गुरुङ रुपा-५कास्की
45 उत्तम थापा लेकाम-३दार्चुला
