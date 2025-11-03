जेन–जी आन्दोलनका बेला फरार तीन जना पक्राउ: हिरासत, कारागार र वैदेशिक रोजगार मुद्दाका अभियुक्त समातिए

काठमाडौँ।
जेन–जी आन्दोलनका घटनाका क्रममा फरार भएका अभियुक्तहरूलाई प्रहरीले पुनः पक्राउ गरेको छ। सोमबार साँझ ४ बजे सम्मको विवरणअनुसार काठमाडौँ प्रहरीले फरार तीन जनालाई अलग–अलग स्थानबाट पक्राउ गरी सम्बन्धित निकायमा बुझाएको जनाएको छ।
लागुऔषध मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ
गत भदौ २४ गते जेन–जी आन्दोलनको भीडभाड र अस्थिरताका बीच जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको हिरासतबाट भागी फरार भएका लागुऔषध मुद्दाका एक प्रतिवादीलाई प्रहरीले पुनः पक्राउ गरेको छ।
प्रहरीका अनुसार उनलाई आइतबार काठमाडौँ महानगरपालिका–९, सिनामंगल क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको हो। पक्राउ परेपछि उनलाई आवश्यक कारबाहीका लागि लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरो, कोटेश्वरमा बुझाइएको छ।
वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मुद्दामा संलग्न अभियुक्त पक्राउ
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ठगी र गैरकानुनी रोजगार परिचालन मुद्दामा संलग्न एक जना अभियुक्त पनि पक्राउ परेका छन्।
प्रहरीको विशेष टोलीले उनलाई आइतबार काठमाडौँ महानगरपालिका–६, बौद्ध क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका अभियुक्तलाई अनुसन्धान र कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग, ताहाचलमा बुझाइएको जिल्ला प्रहरी परिसरले जनाएको छ।
फरार कैदी पुनः नियन्त्रणमा
त्यस्तै, जेन–जी आन्दोलनकै क्रममा कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल, सुन्धाराबाट भागेका कैदी/बन्दीहरूमध्ये एक जना कैदी पनि पक्राउ परेका छन्।
उक्त कैदीलाई सोमबार कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–२, आलापोट क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको हो। उनलाई पुनः कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल, सुन्धारामा नै बुझाइएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।
प्रहरीको अनुसन्धान तीव्र
जेन–जी आन्दोलनका बेला भएको अराजकता, भीड नियन्त्रणमा आएको चुनौती र त्यस क्रममा फरार भएका अभियुक्तहरूको खोजीलाई प्रहरीले प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
काठमाडौँ प्रहरीका एक अधिकारीले भने, “हामीले फरार रहेका सबै व्यक्तिहरूको पहिचान गरी चरणबद्ध रूपमा पक्राउ गर्ने रणनीति लिएका छौं। तीन जनाको पक्राउ यसै अभियानको भाग हो।”
उक्त अधिकारीका अनुसार हिरासत र कारागारबाट भागेका बाँकी व्यक्तिहरूको खोजीका लागि देशभरि समन्वय गरेर प्रहरी परिचालन गरिएको छ।
जेन–जी आन्दोलन र सुरक्षा चुनौती
भदौ २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा राजधानीका विभिन्न स्थानमा भीड नियन्त्रण गर्न प्रहरीले ठूलो सङ्ख्यामा बल परिचालन गरेको थियो। त्यस क्रममा माइतीघर, तीनकुने, न्युरोड, र टेकु क्षेत्रमा झडप भएका थिए।
त्यही भीडको अवसरमा हिरासत र कारागारबाट केही अभियुक्तहरू फरार भएका थिए। पछिल्ला पक्राउहरूले प्रहरी अनुसन्धानले गति लिएको देखिएको छ।
आगामी कदम
प्रहरी स्रोतका अनुसार पक्राउ परेका तीनै जनामाथि पुनः विस्तृत बयान लिएर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। साथै, आन्दोलनका कारण उत्पन्न अवस्थाबाट लाभ उठाएर फरार हुने अन्य व्यक्तिहरूको पनि खोजी जारी छ।
प्रहरीले आम सर्वसाधारणलाई पनि सहयोग गर्न आग्रह गर्दै भनेको छ, “यदि कुनै फरार अभियुक्त वा शंकास्पद व्यक्तिको जानकारी भएमा नजिकैको प्रहरी निकायलाई खबर दिनुहोस्।”
प्रतिक्रिया