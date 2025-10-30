सशस्त्र प्रहरिद्वारा अन्नपूर्ण बेशक्याम्प बाट १ सय ६२ को उद्दार

काठमाडौ ।
सशस्त्र प्रहरी बलले म्याग्दी जिल्लाको अन्नपूर्ण बेश क्याम्प बाट आज बिहान सम्म १ सय ६२ जनाको उद्दार गरेको छ । अब अन्नपूर्ण बेशक्याम्पमा कोहि पनि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक छैनन् । सबैलाई सुरक्षित स्थानमा ल्याइएको छ भने अन्नपुर्ण बेश क्याम्पमा हिउँ पहिरो आइरहेको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बिपद् ब्यबस्थापन बेश नारच्याङ म्याग्दी बाट अस्ति कार्तिक ११ गते उद्दारका लागि सुरक्षा फौज बेशक्याम्प तर्फ गएको थियो । सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक बिनोद पौडेलको कमान्डमा गएको फौजले १७ बिदेशी पर्यटक सहित आज बिहान सम्म १ सय ६२ जनाको उद्दार गरेको हो । बाक्लो हिमपातका कारण जोखिममा परेका र बाटो पत्ता लगाउन नसकेर अलपत्र परेका पर्यटक हरुको डोरिको सहायताले बाटो पहिल्याउंदै उद्दार गरिएको हो ।
सबै पर्यटकको उद्दार भएपछी यतिखेर बेशक्याम्प खाली भएको छ । ३ दिनको निरन्तर प्रयास पछि बेशक्याम्प हिंडेका केही पर्यटकलाइ बाटो बाटनै फर्काइएको थियो । हिजो बुधबार मात्रै बेशक्याम्प बाट ५२ जना पर्यटक र बाटो बिराएर अलपत्र परेका २० जनालाइ सुरक्षित स्थानमा ल्याइएको थियो ।
अस्ति बाटो बाट फर्काइएका र आज बिहान पनि बेशक्याम्प बाट तल झारिएक सहित १सय ६२ जनाको उद्दार भएको हो । उद्दार गरिएकाहरुलाइ गुफाफांट , सादिखर्क लगायत हिमपात नभएको स्थानसम्म सुरक्षित ल्याइएको छ । उनिहरु सबै हिमपात नभएको सुरक्षित स्थानमा छ्न् । उद्दार गरिएका केहिमा स्वासप्रस्वास लगायत स्वास्थ्य समस्या देखिए पनि ठूलो समस्या देखिएको छैन ।
