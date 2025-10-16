व्यावसायिक क्षेत्रमा ‘गुण्डाराज’ चलाउँदै आएको भट्ट ग्याङ घेराबन्दीमा

काठमाडौं।
कर्मचारीदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्म सेटिङ मिलाएर व्यावसायिक क्षेत्रमा ‘गुण्डाराजको साम्राज्य’ विस्तार गर्दै गएको आरोप लागेका विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट अब भने कानुनको फन्दामा पर्ने संकेत देखिएको छ । भट्टको सेटिङ रहेको राजनीतिक नेतृत्व कमजोर रहेको तथा कर्मचारीतन्त्र निगरानीमा रहेका बेला उहाँविरुद्ध राज्यका विभिन्न निकायमा उजुरी परेका कारण उहाँ कानुनको पन्जामा पर्ने संकेत देखिएको हो ।
भट्टविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, प्रहरीलगायतका निकायमा अवैध तरिकाबाट अर्बांै रुपियाँ आर्जन गरेको भन्दै उजुरी दर्ता भएको छ । जेन–जी अलायन्स नामक समूहले त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भट्टले १० खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लगाउँदै उक्त सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रको पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्नुपर्ने मागसहित अख्तियारमा उजुरी दर्ता गरेको छ ।
जेन–जी अलायन्सद्वारा दर्ता गरिएको उजुरीमा भनिएको छ– ‘राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचको दुरुपयोग गर्दै दुई दशकदेखि नेपालको सुरक्षा क्षेत्र, जलस्रोत, वित्तीय र बिमा क्षेत्रदेखि सार्वजनिक प्रशासनसम्म सेटिङको जालो फैलाएर भट्टले हाइड्रोपावर, जीवन, निर्जीवन, पुनर्बिमा र लघु बिमा कम्पनीहरूको लाइसेन्स कब्जा गरेका छन् । साथै सरकारी नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दै करिब ३ सय नीतिगत निर्णयहरू आफ्नो प्रभावमा गराएको छन् ।’
भट्टको समूहले नेपालमा भ्रष्टाचार, सेटिङ र लुटपाटकोे चक्रव्यूह चलाएको दाबी गर्दै सुरक्षा निकायको बन्दोबस्तीका सामग्री तथा हातहतियार आपूर्ति, हाइड्रोपावर, बिमा र वित्तीय क्षेत्रमा लाइसेन्सराज चलाएको आरोप लाग्दै आएको छ । नेपालमा गरिने जुनसुकै व्यवसायको अनुमति पाउनका निम्ति भट्ट समूहको आशीर्वाद प्राप्त गर्नुपर्ने व्यावसायिक क्षेत्रमा ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै छ । भट्टको समूहलाई निःशुल्क सेयर वा रकम नदिई कामै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएपछि व्यावसायिक क्षेत्रमा उनको ग्याङलाई ‘प्रिपेड’ नामकरणसमेत गरिएको छ ।
विभिन्न दलका शीर्ष नेतासँग नजिक रहेर सत्ता गठबन्धनदेखि पार्टी विभाजनसम्ममा प्रभाव पार्ने आरोप लाग्दै आएका भट्टले सेटिङ र बिचौलियाको रूपमा आर्जन गरेको अवैध सम्पति जफत गरेर तत्काल अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने भन्दै उहाँमाथि छानबिन गरी कारबाही नगरिएसम्म युवाहरूले खोजेको परिवर्तन र रूपान्तरण असम्भव रहेको उजुरीमा भनिएको छ ।
दीपक भट्टविरुद्ध दर्ता भएको उजुरीले नेपालको वित्तीय, बिमा र प्रशासनिक क्षेत्रभित्रको पारदर्शिता र सुशासनको अवस्थामाथि प्रश्नमा ल्याएको छ ।
नयाँ सरकार र नियामक निकायहरू छानबिनमा सक्रिय भइरहेका बेलामा यो प्रकरण देशको कानुनी राज्य र निजी पहुँचको दुरुपयोगबीचको परीक्षा बनेको छ । उजुरीले नेपालमा नियामक संस्थाको विश्वसनीयता, बिचौलियावादको प्रभाव र नीतिगत पारदर्शिताको अवस्थाबारे प्रश्न पुनः उठाएको छ । छानबिन निष्पक्ष र पारदर्शी भएमा यो प्रकरण भविष्यमा बिमा तथा वित्तीय क्षेत्र सुधारको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विगतमा सेटिङकै भरमा साम्रााज्य विस्तार गर्दै आएका भट्ट देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमपछि कमजोर भएको बताइएको छ । भट्ट र उहाँका व्यावसायिक साझेदार सुलभ अग्रवालको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ नयाँ स्कट एक्सचेन्ज (हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज)को लाइसेन्स तत्काल नआउने भएको छ । परिवर्तित घटना क्रममा नयाँ स्कट एक्सचेन्जको लाइसेन्स रोकिएकाले त्यसका अन्य लगानीकर्ताहरूले आफ्नो लगानी फिर्ता माग्न थालेकाले उनीहरू संकटमा परेका हुन् । उक्त कम्पनीमा ५६ वटा कम्पनी प्रवद्र्धकका रूपमा संलग्न थिए । लगानीकर्ताहरूसँग उठाएको करोडौं रुपियाँ सेटिङ र आफ्नो अन्य व्यवसायमा खर्च गरेको सो समूहले अहिले सबैलाई रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि संकटमा परेको हो । एकातिर, राजनीतिक दबाब बढ्दै गएको, अर्कातिर २ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
त्यस्तै, भट्टको ‘हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स’मा पनि संकट बढ्दै गएको छ । संकट बढेपछि भट्टको इशारामा काम गर्दै आएका हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ मनोजकुमार लाल कर्णले राजीनामा दिइसक्नुभएको छ । भट्ट र उहाँका साझेदार सुलभ अग्रवालले नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी हत्याउन कर्ण दम्पतीलाई प्रयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्णकी पत्नी सुधा कर्णको सेयर ब्रोकर कम्पनी भृकुटी स्टक ब्रोकरिङ प्रा.लि. (ब्रोकर्स नं. ५५) कम्पनीमार्फत नेपाल रिको ३७ लाख कित्ता सेयर खरिद गरिएको भनिएको थियो । जसमा नेपाल रिइन्स्योरेन्सको पैसा प्रयोग गरी नेपाल रिइन्स्योरेन्सकै सेयर खरिद गरिएको कर्मचारी युनियनको आरोप छ ।
