संसद् भवनमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ५ करोड नगद र १८ किलो सुन लुटियो

काठमाडौँ।

गत भदौ २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको क्रममा संसद् भवनभित्र रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखाबाट ५ करोड नगद र १८ किलो सुन लुटपाट भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले खुलासा गरेका छन्।

सुशान्त प्रधानको पडकास्टमा बोल्दै उनले संसद् भवनमा रहेको वाणिज्य बैंकको शाखामा कार्यालयबाट ५ करोड रुपैयाँ नगद र १८ किलो सुन चोरी भएको बताएका हुन्।

गभर्नर पौडेलले भने, ‘एक ठाउँमा गम्भीर लुटपाट भएको छ। संसद् भवनमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखाबाट ५ करोड नगद र १८ किलो सुन चोरी भएको छ।’

प्रदर्शनपश्चात् गभर्नर पौडेलले भदौ २६ गते संसद् भवनस्थित सो शाखाको अनुगमन गरेका थिए। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा लकरसहित शाखा कार्यालयमा तोडफोड र लुटपाट हुँदा करोडौँको क्षति भएको पुष्टि भएको हो।

