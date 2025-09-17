संसद् भवनमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ५ करोड नगद र १८ किलो सुन लुटियो

काठमाडौँ।
गत भदौ २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको क्रममा संसद् भवनभित्र रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखाबाट ५ करोड नगद र १८ किलो सुन लुटपाट भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले खुलासा गरेका छन्।
सुशान्त प्रधानको पडकास्टमा बोल्दै उनले संसद् भवनमा रहेको वाणिज्य बैंकको शाखामा कार्यालयबाट ५ करोड रुपैयाँ नगद र १८ किलो सुन चोरी भएको बताएका हुन्।
गभर्नर पौडेलले भने, ‘एक ठाउँमा गम्भीर लुटपाट भएको छ। संसद् भवनमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखाबाट ५ करोड नगद र १८ किलो सुन चोरी भएको छ।’
प्रदर्शनपश्चात् गभर्नर पौडेलले भदौ २६ गते संसद् भवनस्थित सो शाखाको अनुगमन गरेका थिए। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा लकरसहित शाखा कार्यालयमा तोडफोड र लुटपाट हुँदा करोडौँको क्षति भएको पुष्टि भएको हो।
