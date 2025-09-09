राप्रपाका संघ–प्रदेश सांसदहरूको समग्र राजीनामा, राजनीतिक संकट गहिरो

काठमाडौँ ।
पछिल्लो घटनाक्रमका बीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संघ र प्रदेशस्तरीय सबै सांसदहरूले राजीनामा दिएका छन्। राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीका अनुसार पार्टीका सबै सांसदहरूले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका हुन्।
राजीनामाको निर्णय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पदबाट राजीनामा दिनु र हाल देशभर फैलिएको आन्दोलनका घटनासँग सम्बन्धित बताइएको छ। शाहीले भने, “देशमा राजनीतिक अस्थिरता र आन्दोलनकारीको दबदबा बढ्दै गएको परिस्थितिमा पार्टीका सांसदहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने देखेर यो कदम चालिएको हो। हामीले राष्ट्रिय हितमा यो निर्णय लिएका हौं।”
राजीनामासँगै राप्रपाले संघ र प्रदेश संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने क्षमता पूर्ण रूपमा गुमाएको छ। यसले संसदमा राजनीतिक अस्थिरता झन् गहिरो पार्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
यसअघि राजधानी उपत्यका र देशका मुख्य शहरहरूमा भइरहेको हिंसात्मक आन्दोलन, सरकारी कार्यालय र नेताहरूको निजी निवासमा भएको तोडफोड, आगजनी र सार्वजनिक संरचनामा क्षति जस्ता घटनाले राजनीतिक संकट झन् विकराल बनाएको थियो। यसैबीच राप्रपाका सांसदहरूको समग्र राजीनामा देशको नेतृत्व संकटमा थप इँजोर भएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यस कदमले आगामी सरकार गठन प्रक्रिया, नयाँ गठबन्धन निर्माण र राष्ट्रिय राजनीतिक स्थायित्वमा गम्भीर प्रभाव पार्नेछ। साथै, आन्दोलनकारीहरूको दबदबा र सडकबाट उठेका जनआन्दोलनका मागसँग सम्बन्धित राजनीतिमा नयाँ मोड आउने संकेत देखिएको छ।
यससँगै, देशमा राजनीतिक नेतृत्वको खालीपन र अस्थिरता अझ बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। पार्टीहरू र सांसदहरूका निर्णयले संसदमा बहुमतको अवस्था पुनःनिर्माण गर्न चुनौती थप्नेछ।
