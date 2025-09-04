पोप्पो लाइभ: लाइभ स्ट्रिमिङ कि जुवा अड्डा?

काठमाडौं ।
नेपाल सरकारले दर्ता नगरेका सामाजिक सञ्जालहरूलाई एक साताभित्र बन्द गर्ने चेतावनी दिइरहेका बेला, दर्ता भएर पनि जुवा खेलाउँदै आएको पोप्पो लाइभ एपलाई भने कारबाही गर्न नसकेको तथ्य फेला परेको छ। लाइभ स्ट्रिमिङको आवरणमा खुलेआम जुवा खेलाउँदै आएको यो एपले सयौँ नागरिकहरूलाई आर्थिक र मानसिक रुपमा क्षति पुर्याएको छ।
एपमा सुरुमा सामान्य लाइभ स्ट्रिमिङ देखिए पनि पछि ‘गेम’ को नाममा जुवा खेल्न बाध्य पारिन्छ। प्रयोगकर्ताबाट ‘क्वाइन’ खरिद गराएर ‘स्पिन’ खेलमार्फत जुवा खेलाइन्छ। सुरुवातमा जिताउने तर पछि हार्ने गरी डिजाइन गरिएको एपका कारण धेरैले ठगी भएको बताएका छन्।
हाल यो एप सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा दर्ता भइसकेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ताले दर्ता भएपछिको अनुसन्धान झनै सहज हुने दावी गरे पनि, नियमनको स्पष्ट ढाँचा नहुँदा पोप्पो लाइभले सरकारी अनुमति लिएरै जुवा खेलाउने अवस्था सिर्जना भएको छ।
प्रमुख तथ्यहरू:
- एपमार्फत जुवा खेल्न एग्रिमेन्ट अनिवार्य गरिएको छ।
- मन्त्रालयमा दर्ता भइसकेपछि अब कानुनीरूपमा रोक लगाउने उपाय झन् अप्ठ्यारो।
- मुलुकी अपराध संहिता अनुसार जुवा अवैध भए पनि सरकारी स्वीकृतिका नाममा खुला छूट।
- सयौँ पीडित, आत्महत्या गर्ने अवस्थासम्म पुगेका प्रयोगकर्ता।
निष्कर्ष:
पोप्पो लाइभ एप जस्तै डिजिटल जुवालाई ‘मनोरञ्जन’को नाममा वैधता दिने कार्यले राज्यको नियमन क्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
