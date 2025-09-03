अदालतमा अपहेलना मुद्दा हाल्ने चेतावनीपछि लक खोलियो, उपाध्यक्ष नियमित काममा 

कामपा मेयर शाहको सचिवालयको ज्यादतीको विरोध 

ईश्वरराज ढकाल 
१८ भाद्र २०८२, बुधबार १६:१६
काठमाडौँ। 

  पाटन उच्च अदालतको आदेशपछि पदबहाली गर्न पुगेका  काठमाडौं महानगरपालिका शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुमननरसिंह राजभण्डारीलाई कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न रोक लगाउँदै विद्युतीय हाजिर गर्न र ढोका खोल्नसमेत नदिएको घटना बाहिरीएको छ । 

  आइतबार अदालतको आदेश लिएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ समक्ष पुगेका थिए । सोहीदिन प्रशासन विभागले हाजिर गर्नदिने  निर्णय गरेको थियो । 

 आइतबार कार्यालयबाट फर्किएका उपाध्यक्ष राजभण्डारीलाई सोमबार कार्यकक्ष प्रवेश गर्न रोक लगाउन खोजेको थियो । कार्यालय पुग्नासाथ डिजिटल हाजिर डिभाइसमा हस्ताक्षर नमिल्ने  बनाएको थियो । ढोका खोल्न पुग्दा  लक भएको थियो । अति गरेपछि अदालतको अपहेलना मुद्दा हाल्ने चेतावनीपछि बल्ल ढोका खोलियो राजभण्डारीसंगै कार्यालय पुगेका  एकसहयोगीले नेपाल समाचारपत्रसंग भने । एक घण्टा अल्टिमेटम दिएपछि बल्ल ढोका खुलेको थियो । 

 मेयर बालेन्द्र साहले गरेका अघिकांस कामको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने र आवश्यक कारबाही गर्ने तयारी रहेको स्रोतको भनाई छ । कर्मचारी र सचिवालयको कारण हाजिर गर्न नपाएका राजभण्डारीले मंगलबारदेखि नियमित कार्यालय पुग्ने गरेका छन् ।  उपाध्यक्ष राजभण्डारीले  हिजो केही वडाको भौतिक निर्माणको अनुगमन गर्न पुगेका थिए । अनुमगनको क्रममा कैफियत भेटिए तत्काल कारबाही गर्नेसम्मको निर्णय गर्ने गरी निरन्तर खटिरहेका छन् । 

