अदालतमा अपहेलना मुद्दा हाल्ने चेतावनीपछि लक खोलियो, उपाध्यक्ष नियमित काममा 

काठमाडौँ।
पाटन उच्च अदालतको आदेशपछि पदबहाली गर्न पुगेका काठमाडौं महानगरपालिका शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुमननरसिंह राजभण्डारीलाई कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न रोक लगाउँदै विद्युतीय हाजिर गर्न र ढोका खोल्नसमेत नदिएको घटना बाहिरीएको छ ।
आइतबार अदालतको आदेश लिएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ समक्ष पुगेका थिए । सोहीदिन प्रशासन विभागले हाजिर गर्नदिने निर्णय गरेको थियो ।
आइतबार कार्यालयबाट फर्किएका उपाध्यक्ष राजभण्डारीलाई सोमबार कार्यकक्ष प्रवेश गर्न रोक लगाउन खोजेको थियो । कार्यालय पुग्नासाथ डिजिटल हाजिर डिभाइसमा हस्ताक्षर नमिल्ने बनाएको थियो । ढोका खोल्न पुग्दा लक भएको थियो । अति गरेपछि अदालतको अपहेलना मुद्दा हाल्ने चेतावनीपछि बल्ल ढोका खोलियो राजभण्डारीसंगै कार्यालय पुगेका एकसहयोगीले नेपाल समाचारपत्रसंग भने । एक घण्टा अल्टिमेटम दिएपछि बल्ल ढोका खुलेको थियो ।
मेयर बालेन्द्र साहले गरेका अघिकांस कामको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने र आवश्यक कारबाही गर्ने तयारी रहेको स्रोतको भनाई छ । कर्मचारी र सचिवालयको कारण हाजिर गर्न नपाएका राजभण्डारीले मंगलबारदेखि नियमित कार्यालय पुग्ने गरेका छन् । उपाध्यक्ष राजभण्डारीले हिजो केही वडाको भौतिक निर्माणको अनुगमन गर्न पुगेका थिए । अनुमगनको क्रममा कैफियत भेटिए तत्काल कारबाही गर्नेसम्मको निर्णय गर्ने गरी निरन्तर खटिरहेका छन् ।
