असोजदेखि नेपाल आउने पर्यटकको ‘ट्र्याकिङ’ गरिने

काठमाडौं।

अध्यागमन विभागले अब ‘भिजिट भिसा’मा नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी पर्यटकको दर्ता तथा अनुगमन विद्युतीय प्रणालीमार्फत ट्र्याकिङ गर्ने भएको छ।
विभागले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तीमा असोज १ गतेदेखि पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तारे होटलहरूमा ‘फरेन नेशनल ट्र्याकिङ सिस्टम’ अनिवार्य लागू गरिने उल्लेख छ ।

विभागका अनुसार प्रणालीले विदेशी नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, सूचनामा सहज पहुँच दिलाउने, सम्भावित अपराध नियन्त्रण गर्ने र पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पु¥याउनेछ ।
दोस्रो चरणमा मंसिर १ गतेदेखि सबै तारे होटल, विमान कम्पनी, टुर्स एन्ड ट्राभल्स कम्पनी तथा मनी एक्सचेन्ज संस्थामा पनि यो प्रणाली लागू गरिनेछ । त्यसपछि क्रमशः सबै प्रकारका होटल, गेष्ट हाउस र अन्य सार्वजनिक तथा निजी संस्थामा समेत विस्तार गरिने विभागले जनाएको छ ।

नयाँ प्रणालीमार्फत नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकको बसोबास, गतिविधि र प्रस्थानको व्यवस्थित अभिलेख राख्न सकिनेछ । आपतकालीन अवस्थामा खोज, उद्धार तथा सुरक्षामा यसले सहयोग पुग्ने विश्वास विभागको छ ।

त्यस्तै सुरक्षा निकाय, पर्यटन व्यवसायी र सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी सूचना आदानप्रदान हुने भएकाले पर्यटन क्षेत्र सुरक्षित र व्यवस्थित बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विभागले विदेशी नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने सबै सार्वजनिक तथा निजी संस्थालाई प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध हुन आग्रहसमेत गरेको छ ।

