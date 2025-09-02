मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी हराएका रसुवाका २ युवा मृत भेटिए

रसुवा।
रसुवा जिल्लाको गोसाईकुण्ड गाउँपालिका–६ सोलेस्थित खोलामा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी हराएका दुई जना युवाको शव फेला परेको छ।
सशत्र प्रहरी बलका सह–प्रवक्ता डिएसपी शैलेन्द्र थापाका अनुसार फेला परेका शवमध्ये एकजनाको शव रोप रेस्क्यु विधिबाट निकाल्ने कार्य भइरहेको छ भने अर्को शव पनि सोही खोलामा स्थानीयले देखेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
भाद्र १५ गते गोसाईकुण्ड गाउँपालिका–६ ठाडे बस्ने २४ वर्षीय सुदिप घले र २३ वर्षीय दावा डेण्डुप तामाङ धुन्चेतर्फ गएको मोटरसाइकल (नं. एएए–३८१७) बाट हराएका थिए। उनीहरू सम्पर्कमा नआएपछि आफन्तहरूले भाद्र १७ गते बिहान जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए।
निवेदनपछि सिसिटिभी फुटेज विश्लेषण गर्दा भाद्र १५ गते राति करिब १० बजे उनीहरू धुन्चेबाट ठाडेतर्फ मोटरसाइकलमा गएको देखिएको थियो। त्यसपछि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोली विपद् व्यवस्थापन तालिमप्राप्त फोर्ससहित खोजीमा परिचालित भएको थियो।
घटनास्थलको अवस्थाअनुसार मोटरसाइकल सडकबाट करिब २५० मिटर तल खोलामा खसेर दुर्घटना भएको अनुमान गरिएको छ।
प्रतिक्रिया