सामसुङ ग्यालेक्सी ए १७ %जी सार्वजनिक, प्रिमियम सुविधासहित किफायती मूल्यमा पाइने

सामसुङले नेपालमा आफ्नो लोकप्रिय ए सिरिजलाई विस्तार गर्दै नयाँ ग्यालेक्सी ए १७ फाइब जी सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले हालै सार्वजनिक गरेको उक्त स्मार्ट मोबाइलको मूल्य ३४ हजार ९९९ (८.२५६ जिबी), रु. ३०,९९९ (८.१२८ जिबी) र रु. २८,९९९ (६.१२८ जिबी) तोकिएको छ ।
ग्यालेक्सी ए १७ फाइभजीमा ६.७९ इन्च सुपर एमोलिड डिस्प्ले ९० हर्ज रिफ्रेस रेटसहित, अझै पातलो र हल्का डिजाइन र लाइनर ग्रुप गरिएको क्यामेरा सेटअप छ। यसमा ५० एमपी ओआइएस मुख्य क्यामेरा, ५ एमबी अल्ट्रा–वाइड र २ एमपी म्याक्रो लेन्स रहेको छ, जसले विभिन्न खिचाइका विकल्प उपलब्ध गराउँछ ।
यसमा जेमिनी इन्टिग्रेसन, जेमिनी लाइभ र सर्कल टु सर्चजस्ता एआइ टुलहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसले दैनिक जीवनलाई अझ सहज र स्मार्ट बनाउने कम्पनीले विश्वास लिएको छ ।
नयाँ ग्यालेक्सी सार्वजनिक कार्यक्रममा सामसुङ नेपालका निर्देशक प्रणयरत्न स्थापितले ग्यालेक्सीको नयाँ प्रडक्टले उपभोक्तालाई अझ स्मार्ट, सहज र व्यक्तिगत अनुभव दिने लक्ष्य राखेको बताउनु भयो ।
उनी भन्छन्, ‘ग्यालेक्सी ए १७ फाइब जीमार्फत हामीले नेपालको उपभोक्तालाई अझ स्मार्ट, सहज र व्यक्तिगत अनुभव दिने लक्ष्य राखेका छौँ । प्रिमियम डिभाइसमा मात्र सीमित नवप्रवर्तनलाई सबैले पाउन सकुन् भन्ने हाम्रो विश्वास हो। ए १७ ले एआई सञ्चालित प्रविधिलाई हरेक दिनको जीवनमा उपलब्ध गराउने दिशामा नयाँ कदम चालेको छ ।’
