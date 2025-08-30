रसुवाली छोरी सोनी घले : मिस नेपाल २०२५ की तृतीय उपविजेतासंगै अर्थको ताज पनि  जितिन  

१४ भाद्र २०८२, शनिबार २०:१३
रसुवा। 

धुन्चेकी सोनी घलेले मिस नेपाल २०२५ मा तृतीय स्थान हासिल गर्दै मिस अर्थको ताज जितेकी छन्। उनले राष्ट्रिय स्तरको सौन्दर्य प्रतियोगितामा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्दै रसुवाको नाम उजागर गरेकी हुन्।

शनिवार ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज कन्भेन्सन सेन्टरमा सम्पन्न ३१औँ संस्करणको ग्रान्ड फिनालेमा पूर्व मिस अर्थ सुमना केसीले उनलाई ताज पहिराइदिएकी थिइन्।

सो अवसरमा लुना लुइँटेलले ‘मिस नेपाल वर्ल्ड’ को उपाधि जितिन् भने उरूषा भण्डारी ‘मिस नेपाल इन्टरनेसनल’ घोषित भइन्।

सोनी घलेको सफलतामा रसुवा जिल्लाभर खुसीयाली छाएको छ। रसुवा नागरिक समाजका अध्यक्ष बवुलाल तामाङले घलेको उपलब्धिले जिल्लाको पहिचानलाई राष्ट्रिय स्तरमा थप उज्यालो बनाएको भन्दै हार्दिक सम्मान व्यक्त गरे। स्थानीयवासी तथा शुभेच्छुकहरूले पनि उनको आगामी यात्राका लागि शुभकामना दिएका छन्।

