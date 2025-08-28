जेरी अन टप :

सगरमाथाको चुचुरोमै प्रेम
अनमोल, आचल र जसिताको एउटै फ्रेम
आगामी असोज ३१ गते रिलिज हुने फिल्म जेरी अन टपको हालै टिजर सार्वजनिक गरिएको छ।
१ मिनेट ५२ सेकेण्डको टिजरले हिमालको कठोर यात्राबीच जन्मिने संवेदनशील प्रेमकथा प्रस्तुत गरेको छ। डेब्यु निर्देशक सुयोग गुरुङको निर्देशन र हेमराज बिसीले लेखेको कथाले दर्शकलाई रोमाञ्च र रोमान्स दुवै दिएको छ।
फिल्मको निर्माण संस्था अनन्या फिल्म्सले हालै राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा टिजर रिलिजस“गै कलाकारको स्टार अपिल झनै तातिएको छ। कार्यक्रममा अनमोल केसी, आ“चल शर्मा, जसिता गुरुङ, हास्य कलाकार केदार घिमिरे ‘माग्ने बुढा’, भुवन केसी र उषा खड्गीले जेरी अन टपको विषयलाई तताए। निर्देशक गुरुङले टिमको अथक मेहनतको नतिजा दर्शकसामु आउन लागेको र फिल्मले प्रेम मात्र होइन, सगरमाथा आरोहणको भावनात्मक यात्रासमेत बोक्ने बताए।
सरोज न्यौपानेको प्रस्तुति तथा रोविन शेरचन, रामकृष्ण श्रेष्ठ र दीपक भण्डारीको निर्माण रहेको फिल्ममा कालिप्रसाद बास्कोटाको संगीत, जयन जे वाइबा, जोहन चाम्लिङ राई र व्रिजेश श्रेष्ठको गीत, विश्वास तिम्सिनाको पटकथा र दुलिप रेग्मीको छायाकन रहेको छ। अनुराधा गिरी र ईश्वर श्रेष्ठ कार्यकारी निर्माता, नवीन घिमिरे, विवेक थापा र भविष्य खड्का एसोसिएट निर्माता रहेको फिल्म हङकङको एलजी एसोसिएट्सले (अष्ट्रेलियाबाहेक) विश्वव्यापी प्रदर्शन अधिकार लिएको छ भने नेपालमा रीच इन्टरटेन्मेन्ट र एफडी कम्पनीले वितरण गर्ने भएका छन्। सगरमाथासग जोडिएको अनौठो कथावस्तु र स्टार कास्टका कारण फिल्मलाई यस वर्षको मस्ट वाच फिल्मका रूपमा हेरिएको छ।
