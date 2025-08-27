पार्टीको नाम सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले दर्ता रहेको नाम फेर्न केही राजनीतिक दलहरुलाई ३ फागुन, २०८० मा गरेको पत्राचारबाट उत्पन्न विवाद बारेको मुद्दामा आज सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश द्वय कुमार ढकाल र बालकृष्ण चुडालको इजलासले निर्वाचन आयोगबाट ३ फागुन, २०८० भएको निर्णयको सक्कल प्रति पेश गर्ने आदेश दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले आयोगमा पहिलेदेखि दर्ता रहेको १९ वटा राजनीतिक दललाई ती राजनीतिक दलहरुको नाम नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको मर्मको भावना अनुरूप भएको नदेखिएको र संविधानको भावना विपरीत, साम्प्रदायिक सद्भाव भड्काउने किसिमको रहेको भन्दै नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम त्यस्तो निर्णय गरेको उल्लेख गरेको थियो ।
१९ मध्ये ६ राजनीतिक दलले नाम परिवर्तन गरे पनि तराई(मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले आयोगको निर्णयलाई चुनौती दिंदै पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा दर्ता रहेको राजनीतिक दलको नाम परिवर्तन गर्न निर्देशन दिने वा सो गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई कुनै कानूनले नदिएको र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ मा समेत त्यस्तो निर्देशन दिने कतै कुनै उल्लेख नरहेकोले यस्तो निर्देशन खारेज गरी पाउँ भनी जिकिर लिइएको छ ।
यसबारे एक प्रश्नको उत्तरमा तमलोपाको प्रचार विभाग प्रमुख उमेश मण्डलले आयोगको निर्देशन अनधिकृत, गैर कानूनी र संविधानको मर्म विपरित रहेको बताए । तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको नामको कुनै शब्द संविधान विपरित वा संप्रदायिक भावना दर्शाउने अथवा अखण्डता विरुद्धको भावना फैलाउने नरहेको स्पष्ट गरे । त्यस्तै तमलोपा सम्वद्ध लोकतान्त्रिक महिला संघको अध्यक्ष बिन्दु ठाकुरले तराई(मधेश द्रुतमार्ग वा त्यस्तै कुनै नामले सम्प्रदायिकता देखाउँदैन भने ‘तराई(मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी’ भन्ने नाम कसरी आपत्तिजनक हुन सक्छ प्रश्न गर्दै निर्वाचन आयोगको सोचप्रति दुख प्रकट गरिन ।
तमलोपाकी नेतृ बिभा ठाकुरले तराई(मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी पहिले २०६३ सालमा पनि दर्ता भई संविधानसभाका निर्वाचनहरुमा भाग लिएको थियो भन्दै निर्वाच आयोगले के आधारमा यस नामलाई अहिले आएर सांप्रदायिक भन्न खोजेको छ आश्चर्य लाग्दो छ ।
सर्वोच्च अदालतले यसको पहिलो सुनबाईपछि अल्पकालिन अन्तरिम आदेश र पछि दुबै पक्षबीच छलफलपछि अन्तरिम आदेश जारी गरी आयोगको निर्णयमाथि रोक लगाएको थियो ।
प्रतिक्रिया