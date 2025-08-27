लिम्बु संस्कृतिको तालमा जारी–२

आगामी असोज ३ गते रिलिज हुने फिल्म जारी–२ः सङ अफ च्याब्रुङले आफनाे टिजरसहित फेरि उत्साह दर्शकमाझ छरेको छ।
२ मिनेट ३४ सेकेन्डको टिजर च्याब्रुङ नै नाच्न नजान्ने लिम्बुलाई नाङ्गो पहाडसँग तुलना गर्ने चोटिलो संवादबाट शुरू हुन्छ, जसले तुरुन्तै हा“सो र जिज्ञासा दुवै जगाउँछ। फिल्मले लिम्बु समुदायको सांस्कृतिक पहिचान – च्याब्रुङ बाजालाई केवल सङ्गीत होइन, खुशी, सम्झना र सम्बन्धको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। टिजरमार्फत प्रेम, परिवार र समुदायबीचका उकालो–ओरालो, जीवनका क्षणहरू, हास्य र भावुकता मिसिएको कथाको आभास पाइन्छ।
यो सांस्कृतिक महकलाई दयाहाङ राई, मिरुना मगर र विजय बरालको दमदार उपस्थितिले अझै चम्काएको छ। साथै, बुद्धि तामाङ, ऋचा शर्मा, पुष्कर गुरुङ, प्रेम सुब्बा, माओत्से गुरुङ, मानहाङ लावती, विष्णु मोक्तान, कमलमणि नेपाल, अनिल सुब्बा, रेखा लिम्बु, बेदना राई र सिर्जना निङ्लेखुजस्ता कलाकारले कथा र चरित्रलाई विविध रंग दिएका छन्।
रामबाबु गुरुङ, मधु मिजार र जीवन गुरुङको निर्माण तथा उपेन्द्र सुब्बाको लेखन–निर्देशनमा तयार भएको यो फिल्म बा“सुरी फिल्म्स् र कबड्डी फिल्म्स्को संयुक्त ब्यानरमा बनेको हो। २०८० सालको बक्स अफिसमा सर्वाधिक धेरै करिब १७ करोड कमाई गर्दै ब्लकबस्टर बनेको जारीको सिक्वेल भएकाले जारी–२ लाई यस वर्षको प्रतीक्षित फिल्म मानिएको छ। अब भने दर्शकको उत्सुकता एउटै प्रश्नमा केन्द्रित छ — च्याब्रुङको धुनले फेरि नेपाली फिल्ममा नयाँ रेकर्ड बनाउला त?
