नेपाल आर्ट एण्ड फेस्टिभल २०२५ आयोजना गरिने

नेपाल पर्यटन बोर्ड र नेपाल आर्ट काउन्सिलले काठमाण्डौं उपत्यकाका चार वटै महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा पहिलोपटक नेपाल आर्ट एण्ड कल्चर फेस्टिवल–२०२५ आयोजना गर्ने भएका छन् ।
आइतबार काठमाडौंमा संयुक्त रूपमा बोर्ड र काउन्सिलले पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल आर्ट एण्ड कल्चर फेस्टिवल आगामी २० असोजदेखि असोज १० गतेसम्म काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र कीर्तिपुरमा आयोजना हुने जानकारी गराइएको हो ।
इन्द्रजात्राको अवसरसँगै सुरु हुने महोत्सवलाई उपत्यकाका सम्पदा, कला, संस्कृतिको समग्र उत्सवका रूपमा प्रस्तुत गरिने आयोजकले जनाएको छ नेपाल आर्ट काउन्सिलका अध्यक्ष सागर शमशेर राणाले नेपालमा मात्रै नभई विदेशमासमेत यस्ता सांस्कृतिक पर्वहरूले ठूलो महत्त्व राख्ने भएकाले यसलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म पुर्याउन फेस्टिबल आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
त्यसैगरी नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले नेपाल प्रायः साहसिक पर्यटनको गन्तव्यका रूपमा चिनिए पनि यो फेस्टिवलमार्फत नेपाललाई सांस्कृतिक वैभव र धरोहरहरूको भण्डारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको बताए ।
‘नेपालको शाश्वत कला, संस्कृति, खानपान र सम्पदाको उत्सव’ भन्ने नारासहित सुरु हुने महोत्सवले उपत्यकाका चार पालिकासहित पर्यटनसँग सम्बन्धित संघ–संस्था र सरोकारवालालाई समेटेर महोत्सवमा सांस्कृतिक प्रदर्शनी, कला–कौशल, संगीत–नृत्य, परम्परागत परिकार, तथा जीवित संस्कृति अनुभव गर्ने अवसर प्रदान गरिने पर्यटन बोर्डले जनाएको छ ।
