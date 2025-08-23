गौर हत्याकाण्डमा निष्पक्ष छानबिनको माग : देव गुरुङ

काठमाडौँ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले २०६३ सालको गौर हत्याकाण्ड राजनीतिक घटना जस्तो देखिए पनि घेराबन्दी गरेर सामूहिक हत्या गर्नु नहुने स्पष्ट पारेको छ।

महासचिव देव गुरुङले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भूमिकाबारे स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायिक छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

गुरुङले सर्वोच्च अदालतको छानबिनसम्बन्धी परमादेश र जसपा नेपालले भूमि विधेयकको विरोध गर्दै सरकार छाडेको अवस्थाबीच राजनीतिक प्रतिशोधको आशङ्का उठेको बताए।

यद्यपि माओवादीले अदालतका फैसलालाई स्वीकार गर्ने स्पष्ट पारेको छ। न्यायालय निष्पक्ष रूपमा अघि बढ्नुपर्नेमा गुरुङले जोड दिएका छन्।

