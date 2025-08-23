कुशे औंसीका अवसरमा डा. शेखर कोइरालाबाट शुभकामना

काठमाडौं ।

पितृऔंसी तथा कुशे औंसीको अवसरमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा.शेखर कोइरालाले समस्त पितृहरूप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै शुभकामना व्यक्त गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिएको शुभकामना सन्देशमा उनले पितृहरूलाई श्रद्धा, समर्पण र कृतज्ञतासाथ सम्झनु हाम्रो संस्कार रहेको उल्लेख गर्दै, समर्पणशील, कर्तव्यनिष्ठ र दयालु पिताहरूको योगदानलाई स्मरण गरेका छन्।

कुशे औंसीलाई पितृ तर्पण तथा सम्मानको दिनका रूपमा मनाइने यो अवसरमा डा। कोइरालाले सम्पूर्ण बुबाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्दै शुभकामना दिएका हुन्।

