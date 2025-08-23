५१ दिनदेखि राज्य व्यवस्था समिति ठप्प, सभापति चयनमा कांग्रेस–एमाले अलमल

काठमाडौं ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक ५१ दिनदेखि बस्न सकेको छैन। निजामती विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडको त्रुटिपछि समितिका तत्कालीन सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएपछि नेतृत्व रिक्त छ।

संसद् नियमअनुसार १५ दिनभित्र सभापति चयन हुनुपर्ने भए पनि कांग्रेस र एमालेबीच सहमति नहुँदा प्रक्रिया अलमलमा परेको हो।

सभापति नभए पनि ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बस्न सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै कुनै पहल भएको छैन।

समितिमा चार महत्वपूर्ण विधेयक र ७२ भन्दा बढी उजुरी अड्किएका छन्। उपसभामुख हटाउने तयारीसँगै सभापति चयनको प्रक्रिया जटिल बन्दै गएको छ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2025 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com