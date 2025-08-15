दयाहाङ र रिश्मा रिमैमा फेरि भेटिए

लामो समयपछि दयाहाङ राई र रिश्मा गुरुङ अर्थात् काजी र मैंयाको प्रिय जोडी फेरि पर्दामा फर्किंदै छन्।
गुरुङ सांस्कृतिक परिवेशमा सजिएको उनीहरूको पुनर्मिलन, खिलबहादुर गुरुङद्वारा निर्देशित फिल्म रिमैको शीर्षक गीतमार्फत सार्वजनिक भएको छ। दीपक शर्माको शब्द रचना र संगीतमा बनेको गीतमा रीता केसी र अंशु लामा (अंश बहादुर गुरुङ) ले स्वर दिएका छन्। भिडियोमा दयाहाङ र रिश्मासंगै अर्पण थापा र गौमाया गुरुङको उपस्थिति छ। गीतले फिल्मको भाव र सांस्कृतिक रंगलाई जीवन्त बनाएको छ।
फिल्म आगामी भदौ २० गते देशव्यापी प्रदर्शनमा आउनेछ। रोटेपिङ इन्टरटेनमेन्टको सहकार्यमा गोरखा सिरानचोक एन्ड लिगलिगकोट फिल्म्स् प्रालीको ब्यानरमा टिका गुरुङ, जित यात्री गुरुङ र दुन बहादुर घलेले संयुक्त रूपमा निर्माण गरेको फिल्ममा कविता आले मगर, माओत्से गुरुङ, पुष्कर गुरुङ, वीरमाया गुरुङ, वीरबल घले, डिवी गुरुङ, टेक गुरुङ, असिम सुब्बा, प्रेस्टु गुरुङ, प्रश्ना राना मगरलगायतका कलाकारले पनि अभिनय गरेका छन्।
वीरबल घले फिल्मका कार्यकारी निर्माता तथा बिनु गुरुङ, रोशन भट्टराई र राजेश घिमिरे सह–निर्माता रहेकाको फिल्ममा उपेन्द्र सुब्बाको लेखन, दीपक शर्मा र थानेश्वर गौतमको संगीत, शैलेन्द्रध्वज कार्कीको छायांकन र मित्र डि गुरुङको सम्पादन रहेको छ।
