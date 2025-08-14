भेटायोद्वारा काठमाडौं उपत्यकामा सुरु गरियो प्रोफेशनल एसी सर्भिसिङ सेवा – अब मात्र रु १००० बाट

काठमाडौँ
नेपालको अग्रणी अन डिमाण्ड सर्भिस प्लेटफर्म भेटायोले काठमाडौं उपत्यकाका घर तथा अफिस प्रयोगकर्ताका लागि प्रोफेशनल एसी सर्भिसिङ सेवा सुरु गरेको घोषणा गरेको छ । यो सेवा मात्र १००० रुपियाँबाट सुरु हुन्छ र मोबाइल एप वा फोन कलमार्फत सजिलै बुक गर्न सकिन्छ ।
उच्च गर्मीको समयमा एसीले राम्रोसँग काम नगर्नु, हावा चिसो नआउनु, आवाज आउनु, वा अत्यधिक बिजुली खपत हुनुजस्ता समस्याहरू आम देखिन्छन्। यस्ता समस्या समाधान गर्न वा रोकथाम गर्नका लागि प्रत्येक ६ महिनामा वा वर्षमा एक पटक एसीको सर्भिसिङ अनिवार्य हुन्छ ।
“गर्मी मौसममा एसी बिग्रनु भनेको असहज स्थिति झेल्नु हो । नियमित सर्भिसिङले मात्र एसीलाई राम्रो स्थितिमा राख्न, आयु बढाउन र चिसो तथा सफा हावा प्राप्त गर्न सकिन्छ । हाम्रो सेवाहरु छिटो र भरपर्दो तरिकाले अनुभवी र दक्ष प्राविधिक मार्फत उपलब्ध छन् ।
एसी सर्भिसिङ सेवाको मुख्य विशेषता धुलो र फोहोर हटाउन इनडोर र आउटडोर युनिटको डीप क्लिनिङ , फिल्टर सफा गर्ने वा आवश्यक परेमा प्रतिस्थापन गर्ने , मुभिङ पार्टहरूमा ग्रीस लगाउने, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कस्ने रसम्पूर्ण प्रणाली परीक्षण गरेर उच्च कार्यक्षमता सुनिश्चित गर्ने गरेको छ ।
सेवा बुकिङ प्रक्रिया
ग्राहकहरूले आफ्नो सुविधाअनुसार सेवा बुक गर्न एप डाउनलोड गर्न सक्नेछन् । बुकिङ गर्दा इच्छाएको मिति र समय छान्न सकिने सुविधा हुनेछ, र प्रशिक्षित, अनुभवी र दक्ष प्राविधिकहरु तोकिएको समयमा सेवाका लागि घरमै पुग्नेछन् ।
प्रतिक्रिया