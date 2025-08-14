नयाँ मिडिया विधेयकले पत्रकारिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने जोखिम

काठमाडौं ।

सरकारले ल्याउने तयारीमा रहेको नयाँ मिडिया विधेयकका केही प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति अधिकारमा दबाब पर्न सक्ने विशेषज्ञहरूको चेतावनी छ।

पत्रकारहरू र सञ्चारकर्मीहरूले भनेका छन् कि विधेयकले समाचारमाध्यमको स्वतन्त्रता सीमित गर्दै सरकारी नियन्त्रण बढाउने सम्भावना छ। विशेषगरी सञ्चारमन्त्री र सरकारको कठोर निगरानीको आशंका व्यक्त गरिएको छ।

विधेयकको विरोधमा विभिन्न मिडिया संगठनहरूले छलफल र विरोध कार्यक्रमको तयारी थालेका छन्। उनीहरूको भनाइ अनुसार, विधेयकले पत्रकारहरूको स्वतन्त्र रिपोर्टिङ र आलोचनात्मक समाचार प्रकाशनमा अवरोध पुर्याउन सक्छ।

सरकारले भने विधेयकको उद्देश्य मिडिया क्षेत्रमा जिम्मेवारीपूर्ण अभ्यास र गुणस्तरीय सूचना प्रवाह सुनिश्चित गर्नु भएको बताएको छ।

