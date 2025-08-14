प्याब्सन एन प्याब्सन आन्दोलनमा : ज्ञापनपत्र बुजाउनेदेखि विधालय बन्दसम्मको कार्यक्रम घोषणा

काठमाडौँ ।
प्यासन र एन प्यासनले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रस्तावित नियमावलीको विरोधमा देशव्यापी संयुक्त आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। विज्ञप्ती अनुसार, आगामी दिनमा पत्रकार र स्थानीय प्रशासनलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै विद्यालय बन्दसमेत हुने कार्यक्रम हुनेछ।
विज्ञप्तीमा उल्लेख छ, भाद्र १ गते प्रदेशमुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई, भाद्र २ गते राष्ट्रिय सभारप्रतिनिधि सभा सदस्यलाई ज्ञापन पत्र बुझाइनेछ। त्यसैगरी, भाद्र ३ देखि ५ गतेसम्म पालिका, जिल्ला र प्रदेशस्तरीय समितिहरूको आन्दोलन तयारी बैठक बस्नेछ। आन्दोलन, सचेतना कार्यक्रम, ज्ञापन पत्र बुझाउने, अन्तरक्रिया र छलफलका माध्यमबाट कार्यान्वयन गरिनेछ।
प्यासन तथा एन प्यासनका केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्षहरूले सबै तहका समितिहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएका छन्।
