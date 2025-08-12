एसियन थाई फुड्सले हिमालय सेक्युरिटिजलाई सेयर निष्कासन प्रबन्धक बनायो

काठमाडौँ
एशियन थाई फुड्स लिमिटेडले आफ्नो साधारण सेयर निष्कासन (आइपीओ)को लागि हिमालय सेक्युरिटिज बैंकर लिमिटेडलाई निष्कासन प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ । आज थापाथलीमा सम्पन्न हस्ताक्षर समारोहमा कम्पनीले हिमालय सेक्युरिटिजलाई सेयर निष्कासन र बिक्रीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिने घोषणा गर्यो ।
एसियन थाई फुड्सका अध्यक्ष शिवरतन शारडाले भने, “यो निष्कासन हाम्रो व्यवसाय विस्तार योजनाको महत्वपूर्ण चरण हो । हामी हिमालय सेक्युरिटिजको अनुभवमा भरपर्दा गर्दै छौं ।“ कम्पनीले यसबाट सार्वजनिक निष्कासन गरेर पूँजी सङ्कलन गरी उत्पादन क्षमता बढाउने योजना बनाएको छ ।
हिमालय सेक्युरिटिजका प्रमुख कार्यकारी सुभाषबहादुर श्रेष्ठले भने, “हामीले एसियन थाई फुड्सको यो निष्कासन प्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न पूर्ण तयारी गरेका छौं ।“ नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मर्चेन्ट बैंकरको अनुमति प्राप्त यस संस्थाले यसअघि पनि धेरै कम्पनीको सफल निष्कासनमा सहयोग गरिसकेको छ ।
एसियन थाई फुड्सले रम्पम, २ पीएम र प्रीति जस्ता ब्राण्डहरू मार्फत ३० भन्दा बढी देशमा नेपाली स्वाद निर्यात गरिरहेको छ । यस नयाँ आइपीओ पछि कम्पनीले आफ्नो उत्पादन र निर्यात क्षमता बढाउने योजना बनाएको छ ।
