एसिया कपमा सर्वाधिक छक्का प्रहार

फिरोज राजोपाध्याय
२६ श्रावण २०८२, सोमबार २२:०४
एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता एसियाली क्रिकेट टोलीबीचको प्रतिस्पर्धा भएपनि केही नाम गन्न सक्ने टोलीहरूले यसमा सहभागिता जनाइरहेको छ ।
पुरुष क्रिकेटको एसिया कपमा पछिल्लो पटक नेपालले पनि खेल्न पाएको थियो । यसमा सबैभन्दा बढी भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका र बंगलादेशले नै बढी सहभागिता जनाइरहेका छन् ।

यो प्रतियोगिता ५० ओभरमा एकदिवसीय फरम्याटमा खेलाइने भएपनि केही वर्षअघिदेखि टी २० फरम्याटमा खेलाइएको छ । टी २० फरम्याट भएपछि एसिया कपमा छक्का प्रहार हुने क्रम पनि बढेको छ ।

यसै क्रममा सर्वाधिक छक्का प्रहार गर्ने १० खेलाडीको सूची यहाँ तयार गरिएको छ । जसमा अफगानिस्तानका खेलाडी पहिलो र दोस्रो नम्बरमा रहेका छन् ।
छक्कासंख्या खेलाडी र देश

१३ नजीबुल्लाह जदरान (अफगानिस्तान)

१२ रहमानुल्लाह गुरबाज (अफगानिस्तान)

१२ रोहित शर्मा (भारत)

११ विराट कोहली (भारत)

१० बाबर हयात (हङकङ)

९ कुशल मेन्डिस (श्रीलंका)

९ भानुका राजपक्षे (श्रीलंका)

८ सूर्यकु्मार यादव (भारत)

७ महमुदुल्लाह (बंगलादेश)

६ केएल राहुल (भारत)

