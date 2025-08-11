भारतमा आउटरिचले जित्यो १३ अवार्ड

काठमाडौँ
आउटरीच नेपालले आफ्ना एक्टिभेशन तथा डिजिटल पार्टनरहरू, लेमन र डिजिटलीइनसँग मिलेर, यसपटक पनि फ्लेम अवाड्र्स साउथ ईस्ट एशिया २०२५ मा १३ प्रतिष्ठित पुरस्कार जित्न सफल भएको छ । यो कार्यक्रम अगष्ट ८ मा भारतको नयाँ दिल्लीस्थित ताज विवान्ता, द्वारकामा सम्पन्न भएको हो ।
यी अवार्डहरूमा युनिलिभरका लागि ७ अवार्ड, सामसुङका लागि २ अवार्ड, एनसेलका लागि २ अवार्ड, माउण्टेन ड्युका लागि १ अवार्ड र शिखर इन्स्योरेन्सका लागि १ अवार्ड प्राप्त गरेको छ । ती पुरस्कारमध्ये ३ स्वर्ण, ५ रजत र ५ काँस्य अवार्ड हुन् ।
फ्लेम अवाड्र्सको आयोजना रुरल मार्केटिङ एसोसियसन अफ इण्डियाले गरेको हो । व्यवहार परिवर्तन, सञ्चार, क्षेत्रीय तथा समावेशी मार्केटिङमा उत्कृष्ट हुनेलार्ई सम्मान गर्ने उद्देश्यले यो अवार्ड प्रदान गर्ने गरिएको छ । यस वर्षको अवार्डमा नेपालसहित भारत, बंगलादेश र थाइल्याण्डबाट सहभागिता रहेको थियो । यो पटक फ्लेम अवार्डको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै आवेदन परेको थियो ।
पारदर्शिता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न निर्णायक प्रक्रिया अन्स्र्ट एण्ड यङद्वारा आधिकारिक रूपमा अडिट गरिएको थियो । निर्णायक मण्डलको सह–अध्यक्षता बिस्लेइन्टरनेशनलका सिइओ एन्जेलो जर्ज र सिडवक्र्स इन्टरनेशनल लि. का प्रबन्ध निर्देशक तथा सिइओ डा. वेङ्कट्राम वसन्त वाडाले गर्नुभएको थियो । जसमा भारतका २० भन्दा बढी वरिष्ठ उद्योग विशेषज्ञहरू र भियतनाम, बंगलादेश, श्रीलंका, थाइल्याण्ड, नेपाल, इन्डोनेसिया र सिङ्गापुरका १५ भन्दा बढी ख्यातिप्राप्त दक्षिण पूर्व एशियाली निर्णायकहरू सहभागी थिए ।
प्रतिक्रिया