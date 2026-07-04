हतारमा एकीकरण गरिए अर्को दुर्घटना दोहोरिन सक्छ : प्रचण्ड

बुटवल।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमालेसँग तत्काल पार्टी एकताको सम्भावना नरहेको स्पष्ट परेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको पछिल्लो समयको भाषा, व्यवहार र ‘अहंकारी प्रवृत्ति’का कारण पार्टी एकता सम्भव नभएको उनले बताए ।
शनिबा रुपन्देहीको बुटवलमा आयोजित नेकपाको एक कार्यक्रममा उसले विगतको पार्टी एकता किन विफल भयो भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा नगरी फेरि हतारमा एकीकरण गरिए अर्को दुर्घटना दोहोरिन सक्ने उल्लेख गरे । विगतमा एकता गरेर पार्टीलाई विभाजनतर्फ धकेल्ने प्रवृत्तिको समीक्षा नगरी अघि बढ्न नहुनेमा उनको जोड छ । प्रचण्डले ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ‘उल्टोउल्टो कुरा गर्ने’ र ‘अहंकारपूर्ण’ शैलीसँग तत्काल सहकार्य वा एकता सम्भव नरहेको सुनाए । विचार मिल्ने दुई–तीन साना राजनीतिक दलसँग भने छिट्टै पार्टी एकताको प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए । ती दलहरूसँगको एकतामा कुनै अन्योल नरहेको उनको भनाइ थियो ।
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