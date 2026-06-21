काठमाडौँ ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले कोशी प्रदेशका केही स्थानमा मनसुनी वायु तथा अन्य भूभागमा पश्चिमी र स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको जनाएको छ। यसको प्रभावले देशका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा सामान्यदेखि आंशिक बदली रहनेछ।
आज कोशी प्रदेशका हिमाली, पहाडी र तराईका केही स्थानमा चट्याङसहित मध्यम वर्षा तथा एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा पनि केही स्थानमा वर्षा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
यस्तै, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका तराई क्षेत्रमा तातो लहर तथा बागमती र गण्डकीका तराईका केही स्थानमा तातो दिन रहने सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। राति पनि कोशी, बागमती र गण्डकीका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा वर्षाको सम्भावना रहनेछ।
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