वाणिज्य नीति २०८१ कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत, निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड

काठमाडौँ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘वाणिज्य नीति, २०८१’ को कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत गरी लागू गरेको छ। मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत कार्ययोजनाले सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकारलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रअनुसार नीति कार्यान्वयनका कार्यक्रम र बजेट समावेश गर्न निर्देश गरेको छ।

कार्ययोजनामा निर्यात प्रवर्द्धन, व्यापारिक पूर्वाधार विकास तथा निजी क्षेत्रको साझेदारीलाई प्राथमिकता दिइएको छ। निर्यात सम्भावना भएका वस्तुको उत्पादन र निकासी बढाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा गोदाम, शीतभण्डार, गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला र क्वारेन्टाइन सुविधाको विस्तार गरिने उल्लेख छ।

यसैगरी, वर्षमा कम्तीमा एक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला नेपालमा आयोजना गर्ने र पाँच अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा नेपाली निर्यातकर्ताको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। निर्यातमुखी उद्योगलाई उत्पादनमा आधारित सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउने कार्यविधि पनि २०८३ सालभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com