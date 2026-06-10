प्रहरीमाथि आक्रमण प्रकरण: पूर्वप्रदेश सांसद अशोक यादवको खोजी तीव्र, अभद्र व्यवहार मुद्दामा अनुसन्धान

काठमाडौँ ।
सर्लाहीको कविलासी नगरपालिका–८ सलेमपुरमा सवारी दुर्घटनापछि उत्पन्न विवादका क्रममा प्रहरीमाथि आक्रमण भएको घटनामा मधेस प्रदेशका पूर्वसांसद अशोककुमार यादव जोडिएको खुलेपछि प्रहरीले उनको खोजी तीव्र पारेको छ।
सर्लाही जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पूर्वप्रदेश सांसद यादवविरुद्ध अभद्र व्यवहार सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ। घटनापछि उनी फरार रहेको र पक्राउका लागि विभिन्न स्थानमा खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
सर्लाहीका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रवीन्द्र पौडेलका अनुसार दुर्घटनापछि उत्पन्न विवाद नियन्त्रणमा लिन पुगेको प्रहरी टोलीमाथि अवरोध सिर्जना गरिएको तथा प्रहरीको कामकारबाहीमा हस्तक्षेप भएको आरोपमा अनुसन्धान सुरु गरिएको हो।
“उहाँमाथि अभद्र व्यवहार सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ। पक्राउका लागि खोजी कार्य जारी छ,” एसपी पौडेलले भने।
प्रहरीका अनुसार केही दिनअघि कविलासी नगरपालिका–८ सलेमपुर क्षेत्रमा भएको सवारी दुर्घटनापछि स्थानीयवासी र प्रहरीबीच विवाद भएको थियो। स्थिति तनावग्रस्त बन्दै गएपछि घटनास्थलमा पुगेको प्रहरी टोलीमाथि केही व्यक्तिले दुर्व्यवहार गर्नुका साथै अवरोध सिर्जना गरेको आरोप छ। सो घटनामा पूर्वसांसद यादवको संलग्नता देखिएको भन्दै प्रहरीले अनुसन्धानको दायरा विस्तार गरेको हो।
घटनापछि संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने, भिडियो तथा अन्य प्रमाण संकलन गर्ने काम भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार घटनामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूमाथि समेत अनुसन्धान भइरहेको छ।
यता पूर्वसांसद यादव पक्षबाट भने घटनाबारे औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन। उनी सम्पर्कविहीन रहेको र प्रहरीले खोजी गरिरहेकाले घटनाको थप विवरण अनुसन्धानपछि मात्रै स्पष्ट हुने बताइएको छ।
प्रहरीले कानुनी प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने, सुरक्षाकर्मीमाथि दबाब सिर्जना गर्ने वा सरकारी कामकारबाहीमा अवरोध पुर्याउने जोसुकैमाथि पनि कानुनअनुसार कारबाही हुने स्पष्ट पारेको छ।
घटनाले स्थानीय स्तरमा चर्चा पाएको छ भने पूर्वजनप्रतिनिधिको नाम जोडिएपछि राजनीतिक वृत्तमा समेत चासो बढेको छ। प्रहरीले अनुसन्धान निष्पक्ष र तथ्यका आधारमा अगाडि बढाइने जनाएको छ।
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