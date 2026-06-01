काठमाडाैं महानगरले लिएकाे छात्रवृत्ति छनोट परीक्षामा १४ हजार ५७ जना विद्यार्थी उत्तीर्ण

काठमाडौँ।
काठमाडाैं महानगरपालिकाले आइतबार लिएको छात्रवृत्ति छनोट परीक्षाबाट १४ हजार ५७ जना विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् ।
छात्रवृत्ति परीक्षा समितिको साेमबारको निर्णय अनुसार न्यूनतम ४० अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारहरूको प्रारम्भिक योग्यता क्रमसहितको नतिजा प्रकाशन गरिएको हो । यो छात्रवृत्ति महानगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका संस्थागत शिक्षण संस्थामा शैक्षिक सत्र २०८३र०८४ मा कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनका लागि भएकाे समितिले जनाएकाे छ ।
नतिजा हेर्न अनलाइन फाराम भरेको पोर्टलमा आफ्नो रोल नम्बर, जन्ममिति र पासवर्ड राखी मोबाइल वा इमेलमा स्कोर हेर्न, डाउनलोड गर्न र प्रिन्ट गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । २२ हजार परीक्षार्थीमध्ये १४ हजार ५७ जना विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको छात्रवृत्ति परीक्षा समिति संयोजक तथा शिक्षा अधिकारी नमराज ढकालले बताउनुभयाे ।
संयोजक ढकालले प्रारम्भिक नतिजामा चित्त नबुझ्नेलाई पुनर्योगका लागि यहि २० गतेसम्मको समय दिएकाे बताउनुभएकाे छ ।
