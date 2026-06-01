गुजरातलाई हराउँदै रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोर आईपीएल च्याम्पियन

काठमाडौँ।
रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोरले इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) को उपाधि आफ्नो नाममा गरेको छ।
अहमदाबादस्थितनरेन्द्र मोदी रङ्गशालामा आइतबार राति सम्पन्न फाइनल खेलमा बैंगलोरलेगुजरात टाइटन्सलाईलाई ५ विकेटले पराजित गर्दै च्याम्पियन बनेको हो।
१६२ रनको लक्ष्य पछ्याएको बैंगलोरले १८ ओभरमै ५ विकेटको क्षतिमा आवश्यक रन पूरा गर्यो। टोलीको जितमा विराट कोहलीलेले अविजित ७५ रनको उत्कृष्ट योगदान दिए। गुजरातका रशिद खानले २ विकेट हात पारे।
यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको गुजरातले निर्धारित ओभरमा ८ विकेट गुमाउँदै १५५ रन जोडेको थियो। गुजरातका वासिङ्टन सुन्दरले ५० रनमा अविजित रहे। बैंगलोरका रसिक सलामले ३ विकेट लिए भने भुवनेश्वर कुमार र जोश हेजलवुडले समान २–२ विकेट लिए।
यस सफलतासँगै बैंगलोरले लगातार दोस्रो पटक आईपीएल उपाधि जित्न सफल भएको छ। गुजरातले भने सन् २०२२ मा पहिलो पटक प्रतियोगिताको उपाधि जितेको थियो।
फाइनल खेल अवलोकन गर्न आउने दर्शकको सुविधाका लागि आइतबार विशेष रेल सेवा सञ्चालन गरिएको थियो। यस संस्करणको आईपीएलमा कुल १० टोलीको सहभागिता रहेको थियो।
