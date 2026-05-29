महामञ्जुश्री कप बास्केटबलमा ७२ टोली

काठमाडौं ।

महामञ्जुश्री माविको आयोजनामा दोश्रो महामञ्जुश्री कप अन्तरविद्यालय थ्री बाइ थ्री बास्केटबल प्रतियोगिता शुक्रबारदेखि हुने भएको छ ।
प्रतियोगितामा विभिन्न ३ विधामा ४४ विद्यालयका ७२ टोलीको सहभागिता रहने महामञ्जुश्रीका प्रिन्सिपल चुडामणि मरासिनीले जनाएका हुन् ।

सिनियर ब्वाइजमा ३२ तथा जुनियर ब्वाइज र सिनियर गल्र्समा समान २०–२० टिमको सहभागिता निश्चित भएको पनि जनाइयो । प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न करिब २ लाख रुपैयाँ खर्च हुने महामञ्जुश्रीकी प्रिन्सिपल एवं प्रतियोगिता संयोजक हेमलता चाम्लिङले बताइन् ।

