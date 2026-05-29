१९औँ गणतन्त्र दिवस आज देशभर भव्य रूपमा मनाइँदै

काठमाडौं ।
नेपालमा २४० वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्य भई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको ऐतिहासिक दिनको स्मरणमा आज देशभर १९औँ गणतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । २०६५ साल जेठ १५ गते पहिलो संविधानसभाको बैठकले नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो ।
गणतन्त्र दिवसका अवसरमा काठमाडौंको टुँडिखेलमा विशेष समारोह आयोजना गरिएको छ । कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहनेछ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलद्वारा मार्चपास्ट तथा सांस्कृतिक झाँकी प्रदर्शन गरिनेछ ।
यस अवसरमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै गणतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउँदै सुशासन, आर्थिक समृद्धि र नागरिक जीवनस्तर सुधारमा जोड दिइएको छ ।
