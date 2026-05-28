इरान–अमेरिका तनाव चर्किँदा तेलको मूल्य फेरि उकालो, एशियाली शेयर बजारमा गिरावट

एजेन्सी।

इरान र अमेरिकाबीचको तनाव पुनः बढेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य फेरि उकालो लागेको छ भने एशियाली शेयर बजारमा गिरावट देखिएको छ। मध्यपूर्वमा युद्धविराम कमजोर बन्दै गएको संकेतसँगै लगानीकर्तामा चिन्ता बढेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

बुधबार सम्भावित शान्ति वार्ताको आशाले तेलको मूल्य केही घटेको थियो। तर अमेरिकाले इरानविरुद्ध नयाँ सैन्य कारबाही गरेको खबर बाहिरिएपछि बजार फेरि प्रभावित बनेको हो। मध्यपूर्वको संवेदनशील हर्मुज जलडमरूमध्य क्षेत्रमा हुने तेल ढुवानीमा असर पर्न सक्ने चिन्ताले मूल्य वृद्धि भएको विश्लेषण गरिएको छ।

अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार अमेरिकी सेनाले इरानका चारवटा ड्रोन खसाल्नुका साथै दक्षिणी बन्दर अब्बास क्षेत्रमा रहेको एक नियन्त्रण केन्द्रमा आक्रमण गरेको छ। ती अधिकारीहरूले उक्त कदमलाई “रक्षात्मक कारबाही” भन्दै युद्धविराम जोगाउने उद्देश्य रहेको दाबी गरेका छन्।

यता इरानको सरकारी सञ्चारमाध्यमले भने जलडमरूमध्य क्षेत्रमा चार जहाजमाथि गोली प्रहार गरिएको जनाएको छ। साथै कुवेतले आफ्नो हवाई सुरक्षा प्रणालीमार्फत मिसाइल र ड्रोन आक्रमण रोक्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिएको छ।

तनावका बीच एक इरानी अधिकारीले अमेरिका र इरानबीच ठूलो युद्धको सम्भावना तत्काल नरहेको बताएका छन्। तर अमेरिकी राष्ट्रपतिले शान्ति सम्झौता सफल नभए कडा कदम चालिने चेतावनी दिएका छन्।

नयाँ घटनाक्रमपछि विश्व ऊर्जा बजारमा पुनः दबाब बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य बिहीबार बिहान १.८ प्रतिशतले बढेर प्रतिव्यारेल ९५.९५ डलर पुगेको छ। अमेरिकी डब्लुटीआई कच्चा तेलको मूल्य पनि १.७ प्रतिशतले बढेर ९०.१७ डलर पुगेको छ।

तेल मूल्यवृद्धिसँगै एशियाली शेयर बजारमा पनि असर परेको छ। हङकङको प्रमुख सूचकांक १.५ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ भने अन्य क्षेत्रीय बजारहरूमा पनि दबाब देखिएको छ।

