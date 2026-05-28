ज्योतिपुञ्जका शिक्षकका लागि ‘एआई’को प्रभावकारी प्रयोगसम्बन्धी  तीन दिने तालिम सुरु

दाङ।
ज्योतिपुञ्ज एजुकेशनल ग्रुपको आयोजनामा शिक्षकको लागि शिक्षण सिकाइमा कृत्रिम बुद्धिमता एआईको प्रभावकारी प्रयोगसम्बन्धी तीन दिने तालिम बिहीबारदेखि घोराहीमा सुरु भएको छ ।
ज्योतिपुञ्ज एजुकेशनल ग्रुप दाङद्धारा सञ्चालित घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं १५ भरतपुरमा रहेको ज्योतिपुञ्ज आवासीय माध्यमिक विद्यालय र घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं २ रामपुरमा रहेको ज्योतिपुञ्ज मोडेल इङलिश स्कुलका शिक्षकका लागि तालिम सुरु गरिएको ज्योतिपुञ्ज आवासीय माध्यमिक विद्यालयका प्रिन्सिपल बुद्धिराज अधिकारीले जानकारी दिए ।
तालिममा शिक्षण सिकाइमा कृत्रिम बुद्धिमता एआईको परिचय र यसका टुल्स, एआईको आधारित प्रयोगदेखि उन्नत प्रयोगसम्मको अवस्था, एआईमा आधारित शिक्षण सामाग्री निर्माण र त्यसको प्रयोग, एआईको ब्यवहारिक प्रयोग र कक्षाकोठामा प्रभावकारी प्रयोग लगायतका बिषयमा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक अभ्यासमा आधारित तीन दिनसम्म प्रशिक्षण दिइने प्रिन्सिपल अधिकारीले जानकारी दिए । तालिमको प्रशिक्षकमा शिक्षण सिकाइमा कृत्रिम बुद्धिमता एआईको प्रभावकारी प्रयोगका विज्ञ होमराज खड्का छन् ।
प्रतिक्रिया