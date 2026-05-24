सुनकोशीमा डुबेर दुई बालकको मृत्यु

सिन्धुली ।
सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका–५ सित्खास्थित सुनकोशी नदीबाट छुट्टिएर आएको भंगालोमा डुबेर दुई बालकको मृत्यु भएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख एसपी रविन्द्रबहादुर सिंहका अनुसार मृत्यु हुनेमा सुनकोशी गाउँपालिका–४ का स्थायी बासिन्दा भई हाल सुनकोशी–३ बोहोरेटार बस्दै आएका ९ वर्षीय सफल पुलामी मगर र सुनकोशी–५ बन्दीपुर घर भई हाल बोहोरेटार बस्दै आएका १० वर्षीय युकेस विक रहेका छन् ।
प्रहरीका अनुसार शनिबार नदी किनारमा खेल्ने क्रममा उनीहरू भंगालोमा डुबेका थिए । स्थानीयवासी र प्रहरीको सहयोगमा उनीहरूको उद्धार गरिएको भए पनि उपचारअघि नै मृत्यु भएको जनाएको छ ।
घटनापछि प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाएको छ । स्थानीय तहमा वर्षायाम सुरु भएसँगै नदी तथा खोलानालामा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ ।
