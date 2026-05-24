‘म नेतृत्व छाड्दिनँ, पार्टीलाई फेरि उठाउँछु’ : अध्यक्ष ओली

काठमाडौँ।
नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जारी सचिवालय बैठकमा आफूलाई नेतृत्वबाट हटाउन खोजिएको भए कुन विधि र प्रक्रियाबाट हटाउने भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।
आफूनिकट नेताहरू नै पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा खुलेपछि दबाबमा परेका ओलीले बहुसंख्यक सचिवालय सदस्यहरूको धारणा सुनिसकेपछि यस्तो प्रश्न उठाएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताएका छन् ।
जेठ ४ गतेदेखि जारी सचिवालय बैठक आइतबार पनि बसिरहेको छ । बैठकमा अध्यक्ष ओलीले जवाफ दिने कार्यसूची अझै बाँकी रहेको छ। अन्य सचिवालय सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रममा ओलीले बीचबीचमा आफ्नो प्रतिक्रिया पनि दिइरहेका छन् ।
बैठकमा ओलीले भनेका थिए, “मलाई हटाउने हो भने कुन विधिबाट कसरी हटाउने ? राष्ट्रिय महाधिवेशन भएको ६ महिना पनि भएको छैन । फेरि राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने कुरा त नहोला, विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने होला । तीन महिनाअघि भएका तहगत अधिवेशनको अवस्था के हुन्छ ?”
यसबीच अध्यक्ष ओलीले आफू केन्द्रीय कमिटी बैठक फेस गर्न तयार रहेको संकेतसमेत दिएका छन् । “मलाई हट्नुपर्छ भन्ने हो भने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा जाऔँ । एक–एक केन्द्रीय सदस्यसँग म पनि कुरा गर्छु,” उनले भने ।
शनिबारको बैठकमा ओलीले सचिवालय सदस्यहरूलाई आफूलाई धेरै नसम्झाउन पनि आग्रह गरेका थिए । “किन सम्झाउँदै हुनुहुन्छ ? मलाई नसम्झाउनुस् । तपाईंहरूले सम्झाउनुपर्दैन । म नेतृत्व छाड्दिनँ,” ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक पदाधिकारीले भने ।
ओलीले पार्टीलाई पुनः पुरानै अवस्थामा फर्काउन आफू सक्षम रहेको दाबीसमेत गरेका छन् । “पार्टीलाई फेरि पुरानो अवस्थामा ल्याउँछु । यसको नेतृत्व फेरि पनि मैले नै गर्नुपर्छ,” उनले भनेका थिए ।
बैठक लम्बिँदै गएको भन्दै ओलीले छिट्टै निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गरेपछि शनिबार पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रतिवाद गरेका थिए।
