रास्वपा सभापति रवि लामिछाने जुन १ मा भारत जाँदै, मोदी–जयशंकरसँग भेटवार्ता हुने

काठमाडौं ।
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने दुईदिने औपचारिक भ्रमणका लागि आगामी जुन १ मा भारत जाने भएका छन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयको निमन्त्रणामा हुने भ्रमण जुन १ र २ तारिखसम्म चल्ने स्रोतले जनाएको छ । भ्रमणका क्रममा लामिछानेले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर मोदी, भारतीय विदेशमन्त्री एस जय शंकर तथा भारतीय विदेश सचिव गौतम मिश्री लगायत उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ ।
भारत सरकारका अन्य मन्त्री तथा उच्च अधिकारीसँग समेत उनको भेट तय गरिएको स्रोतको दाबी छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको प्रस्तावित भारत भ्रमण स्थगित भएको केही दिनमै रास्वपा सभापतिको भ्रमण तय भएको हो । भ्रमणका क्रममा लामिछानेले भारतको सत्तारुढ दल भाजपा मुख्यालयको समेत अवलोकन गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध, द्विपक्षीय सहकार्य, क्षेत्रीय राजनीति तथा समसामयिक कूटनीतिक विषयमा भेटवार्तामा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
