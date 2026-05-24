इबोलाको कारण कंगो आइसोलेसनमा बस्नु पर्ने

लन्डन, (एजेन्सी) ।
इबोला प्रकोपका कारण डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कंगोको विश्वकप टोलीलाई अमेरिका प्रवेश गर्नुअघि २१ दिनको लागि आइसोलेसनमा बस्न भनिएको छ ।
किन्शासामा हुने भनिएको प्रशिक्षण शिविर रद्द भएपछि डीआर कंगो बेल्जियममा प्रशिक्षण गरिरहेको छ ।
अमेरिकाको रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र (सीडीसी) ले विगत २१ दिनमा डीआर कंगो, युगान्डा वा दक्षिण सुडानमा रहेका गैर–अमेरिकीहरूलाई प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । सबै डीआर कंगोका खेलाडीहरू देशबाहिर छन् ।
शुक्रबार विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा डीआर कंगोमा इबोला प्रकोपबाट जनस्वास्थ्य जोखिम “उच्च“ बाट “धेरै उच्च“ मा बढाइएको छ ।
डब्ल्यूएचओका महानिर्देशक डा. टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससले अफ्रिकाको व्यापक क्षेत्रमा जोखिम “उच्च“ रहेको तर विश्वव्यापी रूपमा यो “कम“ रहेको बताए ।
कंगोले जुन ३ मा बेल्जियममा डेनमार्क र जुन ९ मा स्पेनमा चिलीविरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने कार्यक्रम छ । विश्वकप जुन ११ देखि जुलाई १९ सम्म चल्नेछ, र कंगोले जुन १७ मा आफ्नो उद्घाटन खेलमा पोर्चुगलसँग खेल्नेछ ।
