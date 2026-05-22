बृज वाटर स्कुलद्वारा एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई भव्य बिदाइ

काठमाडौं ।
बृज वाटर स्कुलले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूलाई एक विशेष समारोहबीच भव्य रूपमा बिदाइ गरेको छ। काठमाडौंको सिनामंगलस्थित विद्यालय परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक तथा विद्यालय परिवारको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।
विद्यालयले आयोजना गरेको औपचारिक बिदाइ कार्यक्रममा एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूको शैक्षिक यात्राको सम्मान गर्दै उनीहरूलाई आगामी भविष्यका लागि शुभकामना प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले विद्यालयमा बिताएका अनुभव, सम्झना तथा आगामी योजनाबारे आफ्ना धारणा समेत व्यक्त गरेका थिए।
विद्यालयका प्रशासन प्रमुख राकेश साहले विद्यालयबाट उत्तीर्ण भएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको उज्ज्वल भविष्यको कामना गर्दै शिक्षा, अनुशासन र नैतिकताको मार्गमा अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “आज हाम्रो विद्यालयमा एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई बिदाइ कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। विद्यालयबाट शिक्षा हासिल गरेर नयाँ यात्रामा अघि बढिरहेका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको उज्ज्वल भविष्यको कामना गर्दछौं। उनीहरूले जीवनका हरेक क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्नेछन् भन्ने विश्वास लिएका छौं।”
कार्यक्रममा कक्षा ८, ९ र १० का विद्यार्थीहरूले विभिन्न सांगीतिक तथा सांस्कृतिक प्रस्तुति दिएका थिए। विद्यार्थीहरूले आफ्ना सिनियर दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै शुभकामना मन्तव्य समेत दिएका थिए।
कार्यक्रममा भावुक वातावरण समेत देखिएको थियो, जहाँ धेरै विद्यार्थीहरूले विद्यालयसँग जोडिएका अविस्मरणीय क्षणहरू सम्झिएका थिए।
विद्यालयका शिक्षकहरूले एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई मेहनत, सकारात्मक सोच र निरन्तर अध्ययनमार्फत जीवनमा सफलता हासिल गर्न प्रेरणा दिएका थिए।
विद्यालय प्रशासनका अनुसार यस्ता कार्यक्रमहरूले विद्यार्थीहरूबीच आत्मीयता, सम्मान र प्रेरणाको भावना विकास गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।
कार्यक्रमको अन्त्यमा विद्यार्थीहरूलाई मायाको चिनो प्रदान गर्नुका साथै सामूहिक तस्बिर खिचेर बिदाइ गरिएको थियो।
विद्यालय परिवारले आगामी दिनमा पनि गुणस्तरीय शिक्षा र विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासमा निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
