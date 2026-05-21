मौसममा दोहोरो प्रभाव: पूर्वमा भारी वर्षा, पश्चिममा गर्मी बढ्दो

काठमाडौँ।
पश्चिमी वायु र स्थानीय वायु तथा नेपालको पूर्वी भूभाग नजिक रहेको न्यूनचापीय क्षेत्रको प्रभावका कारण आज गण्डकी प्रदेशभन्दा पूर्वमा वर्षा भएको छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार केही जिल्लामा भारी वर्षासमेत भएको छ । तराई क्षेत्रमा तातो बढिरहेका बेला केही जिल्लामा वर्षा भइरहेको छ । आज साँझ अबेर प्राप्त वर्षा मापनको अभिलेखअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा सबैभन्दा बढी झापाको केचनाकवलमा १५२ मिलीमिटर वर्षा भएको छ । यो धेरै भारी वर्षा हो ।
यस्तै सिन्धुपाल्चोकमा ८३.२ मिलीमिटर वर्षा भएको छ । सङ्खुवासभामा ५८, गोरखामा झन्डै ४९, तनहुँमा ६०.२ र कास्कीमा ५७.६ मिलीमिटर वर्षा भएको छ । यो भारी वर्षा हो । यस्तै लमजुङमा ४६ मिलीमिटर वर्षा भएको छ ।
विभागका सूचना अधिकारी दिनकर कायस्थका अनुसार भोलि जेठ ८ गते कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशलगायत बाँकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भूभागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ ।
लुम्बिनी प्रदेशको तराई भूभागमा आंशिक बादल लाग्नेछ, बाँकी तराई भूभागमा मुख्यतया सफा रहनेछ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भूभागका केही स्थान, मधेस प्रदेशलगायत कोशी, बागमती, गण्डकी प्रदेशका तराई भूभाग तथा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको हिमाली र पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन÷चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा तराई भूभागमा तातो लहर हुने सम्भावना र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी तथा तराई भूभागमा तातो दिन हुने सम्भावना रहेको सूचना अधिकारी कायस्थले बताउनुभयो । आज दिपायल र नेपालगन्जमा ४१ डिग्रीभन्दामाथि अधिकतम तापक्रम पुगेको छ ।
