सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षकमा नारायणदत्त पौडेल नियुक्त

काठमाडौँ।

सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको महानिरीक्षकमा नारायणदत्त पौडेललाई नियुक्त गरेको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पौडेललाई महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए।

सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय हल्चोकस्थित मानव स्रोत विभागका प्रमुख रहेका पौडेलले वैशाख १८ गतेपछि महानिरीक्षकको कमाण्ड सम्हाल्नेछन्।

हालका महानिरीक्षक राजु अर्यालको चार वर्षे कार्यकाल वैशाख १८ गते सकिँदै छ। उनी अवकाशमा जाने भएपछि सरकारले पौडेललाई महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेको हो।

