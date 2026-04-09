श्रममन्त्री दीपककुमार साह पदमुक्त, नयाँ नियुक्तिको तयारी तीव्र

काठमाडौं ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपककुमार साह पदमुक्त भएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट उनलाई पदमुक्त गरिएको स्रोतले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार मन्त्री साहको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा उनलाई हटाउने निर्णय गरिएको हो। पछिल्लो समय श्रम क्षेत्रमा देखिएका समस्या, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनमा कमजोरी र नीतिगत ढिलाइप्रति सरकारभित्रै आलोचना हुँदै आएको थियो।
मन्त्री साह पदमुक्त भएसँगै उक्त मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया तीव्र बनाइएको छ। सत्ता गठबन्धनभित्रैबाट नयाँ अनुहार ल्याउने तयारी भइरहेको बताइएको छ।
यस निर्णयसँगै सरकारको कार्यसम्पादन सुधार्ने प्रयासस्वरूप मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको संकेत पनि देखिएको छ।
प्रतिक्रिया